£Ô£Ï£Ë£É£Ï¹ñÊ¬¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¿¿Áê¡¡¥Î¥ó¥¹¥¿°æ¾å¤Ï¾¾²¬¤Ë¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¤ªÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤¬£²£¹ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤¬¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ËÈ¼¤¦Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤Ç²ò»¶¡Ê£²£µÆüÉÕ¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¾»¹¨¤Ï£²£·Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦Åì³¤»Ô¤Ç¤Î¼ç±éÉñÂæ¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ó£Ô£Á£Ç£Å¡¡¥ì¡¦¥ß¥¼¥éÉ÷Ï¤¡×°¦ÃÎ¸ø±é¡Ê£²£¸¡Á£²£¹Æü¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¡¢¹ñÊ¬¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ä£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ï¡ÖÃ¯°ì¿Í¡¢Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤Ç¤·¤ç¡£°æ¾å¡¢²¿¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¡Ö£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡×°æ¾åÍµ²ð¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¾ëÅç¡ÊÌÐ¡Ë¤µ¤ó¤â¾¾²¬¤µ¤ó¤âàÃÎ¤é¤Ê¤¤á¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¤Ã¤ÆÏÃ¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ë¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤é¤¬ÃÎ¤é¤Ê¥¢¥«¥ó¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÎ¤ë¸¢Íø¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¸þ¤³¤¦¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£ÏÂ¦¡Ë¤¬¸À¤¦µÁÌ³¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ç¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¤ªÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£