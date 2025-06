MATSURIが6月28日(土)に東京・竹芝ニューピアホールで自身初の全国ツアーとなる<MATSURI 1st コンサートツアー ~祭~>の東京公演を開催した。 ◆コンサート写真 先日開催したツアー初日の福岡公演に続き2ヶ所目となるこの日、初披露となるムーディーな雰囲気満載のオリジナルソング「三つ数えてチャチャチャ」含め全18曲を熱唱し、1部2部合わせて約1,500人のファンを熱狂させた。 今年1月に「アヴァンチュール中目黒」でメジャーデビューを果たし、いきなりオリコン週間ランキング1位(2/3付)を獲得。5月19日(月)に行なわれた<MUSIC AWARDS JAPAN 2025>(MAJ)では兄弟グループであるSHOW-WAと共に最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネート。さらに先日6月18日(水)にリリースされたSHOW-WA & MATSURI名義の1stシングル「僕らの口笛」がオリコン週間ランキング3位(6/30付)、Billboard JAPAN週間HOT 100で4位(6/25付)を獲得するなど、デビューわずか半年ながら破竹の大活躍をみせてきた。 その勢いのまま、初ツアーながら4都市8公演を即完売させたMATSURI。この日アンコールを受け登場したステージ上で本人たちにもサプライズとなる追加公演の発表が行われ、観客も驚きの歓声を上げた。8月23日(土)場所は東京・J:COMホール八王子。<MATSURI 1st コンサートツアー 祭 ~大千穐楽~>と題したキャパ2,000人のホールでのワンマンコンサートは彼らにとってもこれまでで最大の会場となり、大きな挑戦となる。 この突然の発表にメンバーも喜びと同時に驚きの声をあげ、メンバーの松岡は「そんな大きな会場だなんて、思い切ったねスタッフさん!」と思わず本音(?)の感想を漏らし観客を笑わせた。 同じくメンバーの橋爪は「自分たちが乗り越えてきた事が少しずつ形になっていくのが本当に嬉しい!これからもずっとファンの皆さんとこの喜びを分かち合っていきたいので、皆さん長生きしてください!」と観客たちに感謝の言葉を伝えた。 「応募資格25歳以上」を掲げた<夢をあきらめるな!オーディション>で3,000人以上の中から結成されたMATSURI。彼らの挑戦はまだまだ続く。 SHOW-WA & MATSURI 1st Single「僕らの口笛」2025年6月18日Release 【CD+DVD】AVCD-61554/B価格:2,200円(税込)/2,000円(税抜)[CD]01.僕らの口笛02.夏のお嬢さん[DVD]01.僕らの口笛 Music Video 02.僕らの口笛 Making Movie 【CD only(SHOW-WA盤)】AVCD-61555価格:1,200円(税込)/1,091円(税抜)[CD]01.僕らの口笛02.いつの日にか悔めばいい(SHOW-WA) 【CD only(MATSURI盤)】AVCD-61556価格:1,200円(税込)/1,091円(税抜)[CD]01.僕らの口笛02.三つ数えて チャチャチャ(MATSURI) 関連リンク◆オフィシャルサイト

