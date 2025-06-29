¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤Î¤ë·ÐºÑÀ©ºÛ¥ê¥¹¥È¤Ë¡Ä¡×¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ©ºÛ¤ÇICCÈ½»ö¤¬ÎÞ¡¢¡ÈË¡¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡É¤òÁË¤àÂç¹ñ¤ÎÊÉ¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦É÷¤ò¤è¤à¡Û
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÆÍÁ³¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ÇÀ¤³¦¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¯Ãæ¡¢ÀïÁèÈÈºá¤Ê¤É¤òºÛ¤¯¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡ÊICC¡Ë¤Î½êÄ¹¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö°µÎÏ¤ËÉþ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¸ì¤ëICCÀÖº¬ÃÒ»Ò ½êÄ¹
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÀ©ºÛ¡¡Ê°¤ëICC½êÄ¹¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê25Æü ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¡Ë
¡Ö¤¢¤Î¹¶·â¤¬ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£¹Åç¤äÄ¹ºê¤ò¤¿¤È¤¨¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤À¡×
¥¤¥é¥ó¹¶·â¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£
¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¡Ê26Æü ¹ñËÉÁí¾Ê¡Ë
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¹¤´¤¤¤Î¤«¸ì¤í¤¦¡£¤³¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ »ä¤¿¤Á¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¶·â¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡£
¤·¤«¤·º£²ó¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝË¡°ãÈ¿¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢º£²ó¤Î¹¶·â¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÀïÁèÈÈºá¤Ê¤É¤òºÛ¤¯¡ÖICC¡á¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡×¤ÎÀÖº¬ÃÒ»Ò½êÄ¹¤Ç¤¹¡£
ICC(¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê) ÀÖº¬ÃÒ»Ò ½êÄ¹
¡Ö¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯ÎÏ¤ÈÎÏ¤Ç½èÍý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¸½ºß¡¢ICC ¤ÏÈ½»ö 4¿Í¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î»ñ»º¤òÅà·ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ICC¤¬2024Ç¯11·î¡¢ÀïÁèÈÈºá¤ä¿ÍÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëºá¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤é¤ËÂáÊá¾õ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¡Ê2024Ç¯11·î¡Ë
¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¤³¤Î¡ÊÂáÊá¾õÈ¯¹Ô¡Ë·èÄê¤ÎÂÅÅöÀ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡×
º£²ó¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÖº¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÀ©ºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À©ºÛ¤ò¼õ¤±¤¿È½»ö¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦Ê°¤ê¤Þ¤¹¡£
ICC(¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê) ÀÖº¬ÃÒ»Ò ½êÄ¹
¡Ö¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë¡¢¤«¤ÄÍýÉÔ¿Ô¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ºÜ¤ë·ÐºÑÀ©ºÛ¥ê¥¹¥È¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤Î¤»¤é¤ì¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÀ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµö¤·¤¬¤¿¤¤¹Ô°Ù¡Ù¤À¤È¡¢Èà½÷¡ÊÈ½»ö¡Ë¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤Þ¤¿¡¢ÀÖº¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î°µÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÃÌÁ¤¹¤ë³Æ¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ICC¼«ÂÎ¤¬Î©¤Á¤æ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¥í¥·¥¢¤«¤é¤â»ØÌ¾¼êÇÛ
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÖº¬¤µ¤ó¼«¿È¤â¥í¥·¥¢¤«¤é¡¢»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯3·î¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÀêÎÎ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÃÏ°è¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤òÉÔË¡¤Ë°ÜÁ÷¤·¤¿¤³¤È¤¬¡ÖÀïÁèÈÈºá¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢ICC¤¬¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ËÂáÊá¾õ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï¡Ö¸À¸ìÆ»ÃÇ¤À¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¡£
¥í¥·¥¢Åö¶É¤Ï¡¢ÀÖº¬¤µ¤ó¤ò´Þ¤àICC¤ÎÈ½»ö3¿Í¤ò»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤ËÆþ¹ñ¤¹¤ì¤Ð¹´Â«¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢2024Ç¯ 6·î¡¢ ÀÖº¬¤µ¤ó¤Ï°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ICC(¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê) ÀÖº¬ÃÒ»Ò ½êÄ¹¡Ê2024Ç¯6·î¡Ë
¡ÖÀ¯¼£Åª°µÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¡¢ICC¤Î¿¦°÷¡¢ºÛÈ½´±°ìÆ±¡¢¤³¤ì¤é(°µÎÏ)¤ËÉþ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎºÛÈ½¶ÈÌ³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¹ñ²È´Ö¤ÎÊ¶Áè¤ò¼è¤ê°·¤¦¡ÖICJ¡á¹ñºÝ»ÊË¡ºÛÈ½½ê¡×¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÀïÁèÈÈºá¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¸Ä¿Í¤ËÂáÊá¾õ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡ÖICC¡×¡£
ÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤¿¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ICC²ÃÌÁ¹ñ¤Ï¿ÈÊÁ¤ò°ú¤ÅÏ¤¹µÁÌ³¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¿³Íý¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½ÐÄî¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÁ°ÂçÅýÎÎ¡Ê2025Ç¯3·î14Æü¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¥í¥É¥ê¥´¡¦¥í¥¢¡¦¥É¥¥¥Æ¥ë¥Æ¤Ç¤¹¡×
¹ñÆâ¤ÎËãÌôÈÈºá¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô»¦³²¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¶¯¹Å¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÁ°ÂçÅýÎÎ¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÂçÅýÎÎ¡Ê2016Ç¯Åö»þ¡Ë
¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤ÎÌôÊªËÐÌÇ±¿Æ°¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£ÀäÂÐ¤ËÍÆ¼Ï¤·¤Ê¤¤¡£ »àÂÎ¤Ï¿ô¤¨¤Ê¤¤¡×
Åö»þ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ï²ÃÌÁ¹ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ICC¤ÏÁÜºº¤ò2018Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯3·î¡¢¿ÍÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÈºá¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¾õ¤òÈ¯¹Ô¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¯ÉÜ¤¬¥É¥¥¥Æ¥ë¥Æ»á¤òÂáÊá¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ï¡¼¥°¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢ ºÛÈ½¤Ë¸þ¤±¤¿¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ICC½êÄ¹¤¬¸ì¤ë¡ÈË¡¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡É¤Ø¤Î»×¤¤
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Âç¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡¢ICC¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿Âç¹ñÉÔºß¤Î¾õ¶·¤¬¡¢¤¤¤ÞÀ¤³¦¤Ëº®Íð¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î¼çÍ×¤ÊÇ»½Ì»ÜÀß¤Ï´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤¿¡×
¤¤¤ÞÀ¤³¦¤Ï¡¢¹ñºÝË¡¤òÌµ»ë¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬É¸ÜÖ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡×¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ICC¤Î¸¢¸Â¤¬µÚ¤Ö¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë125¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¡¢¹ñÏ¢¡Ê193¤«¹ñ¡Ë¤Î3Ê¬¤Î2°Ê²¼¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖº¬¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ë×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤ò¤¤¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÎÇú·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«ÁÜºº¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤Ï¡©
ICC(¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê) ÀÖº¬ÃÒ»Ò ½êÄ¹
¡Ö¡ÊICC¤Ë¡Ë´É³í¸¢¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄùÌó¹ñ¡Ê²ÃÌÁ¹ñ¡Ë¤ÎÃÏ°è¤Ç¡ÊÀïÁèÈÈºá¤Ê¤É¤¬¡Ë
µ¯¤¤ë¤«¡¢ÄùÌó¹ñ¤Î¿Í¤¬µ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¡£À¤³¦Á´ÂÎ¤ÎÂç¤¤Ê»ö·ï¤òÁ´¤ÆICC¤¬´É³í¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤â¥¤¥é¥ó¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤âÄùÌó¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÊICC¤Ë¡Ë´É³í¸¢¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÄùÌó¹ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¤·¤«¤·¡¢ÀÖº¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ICC¤Î°ÕµÁ¤Ï Âç¤¤¤¤È¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ICC(¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê) ÀÖº¬ÃÒ»Ò ½êÄ¹
¡Ö¹ñ¤È¹ñ¤È¤ÎÀïÁè¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÎÏ¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤â
¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ICC¤¬ºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁèÈÈºá¤Ê¤É¤òÈÈ¤·¤¿¿Í¤ò½èÈ³¤¹¤ë¤³¤È
¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¤âË¡¤Î»ÙÇÛ¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌµ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖË¡¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡×¤òÁÊ¤¨¤ëÀÖº¬¤µ¤ó¡£
À¤³¦¤Ïº£¡¢¤½¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£