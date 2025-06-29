µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå¤Î¡í²ÆµÙ¤ß»ÐËåÎ¹¹Ô¡í¤ËÌ©Ãå¡ª¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥½¥Õ¥È¤Ê¼¡À¤Âå¤Î¢þ¢þ»ÐËå¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå¤Î¡Ê±¦¡ËErika¤È¡Êº¸¡ËÉ´À¥¤Þ¤ê¤Ê
àÅÁÀâ¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥ºá¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå¡¢Áá¤¯¤â6·î30Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤28¹æ¡Ù¤ËºÆÅÐ¾ì¡£¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤ÎÎ¹¤Ç»ÐËå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÈÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤ËÃíÌÜ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉ¡¤¯¤Ã¤Ä¤±¥Ý¡¼¥º
¡½¡½º£²ó¤Ï¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ°¦É²¤È¹Åç¤Ç¤Î»£±Æ¡£¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
¥¨¥ê¥«¡Ê»Ð¡Ë¡¡¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«»ÐËåÎ¹¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ê¤Ê¡ÊËå¡Ë¡¡»ä¤â»×¤Ã¤¿¡£»£¤Ã¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢²ÆµÙ¤ß¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¨¥ê¥«¡¡ÆÃ¤Ë¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤Î¶¶¤Î½ê¤¬¤¤ì¤¤¤ÇÂç¶½Ê³¤Ç¤·¤¿¡£Æ°²è»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã±Ë¤®¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ê¤Ê¡¡»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤¬¼«Á³¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¼«Á³¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤¦¤¤¤¦½ê¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡£
¥¨¥ê¥«¡¡¤¢¤È¤Ï¤´ÅöÃÏ¤Î¤ªÅÚ»º¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¤Î¥Ï¥Ë¡¼¥½¡¼¥¹¤È¤«±ö¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤¿¤¤¤á¤·¤È¤«¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½»£±ÆÃæ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
¥¨¥ê¥«¡¡»ä¤ÏÍ¼Æü¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÀ¾Æü¤¬³¤¤ËÈ¿¼Í¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤ê¤Ê¡¡»ä¤Ï¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤Î¼¼Æâ¤Î¥É¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê½ê¤Ç»£¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î½ê¤ÇÂ¤òÍí¤á¤¿¤ê¡¢¥´¥í¥´¥í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤Ê¥Ý¡¼¥º¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
¥¨¥ê¥«¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¼Æü¤ÎÃæ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£É½¾ð¤äÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ê¤Ê¡¡¤Þ¤ê¤ÏÍá°á¤Î¥·¡¼¥ó¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ýÏ¿¡Ë¡£½é¤á¤Æ»£±Æ¤ÇÍá°áÃå¤Æ¡¢¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ê¥«¡¡»ä¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤È¤«¼ª¤Ë¤«¤±¤Æ¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤Þ¤ê¤Ê¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÇÉ¡¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ»£¤Ã¤¿¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤Õ¤¿¤ê¤¬É¡¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ»£¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¤¹¤´¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÐËå¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©
¥¨¥ê¥«¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¶á¤Å¤³¤¦¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ê¤Ê¡¡°áÁõ¤òÂØ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Ï¸å¤í¤¬³¤¤À¤·¡¢É÷¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Â©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï°Õ¼±Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©
¥¨¥ê¥«¡¡È¾Ê¬°Ê¾å¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤ÈÂ©¤¬¹ç¤¦´¶¤¸¡©
¤Þ¤ê¤Ê¡¡¡Ö¼¡¡¢¤³¤¦¤À¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ê¥«¡¡Îã¤¨¤Ð»ä¤Ï¡Ö¤Þ¤ê¤¬º£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¡¢»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤Ã¤Ä¤³¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤É¤¦¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤«¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ê¤Ï¤É¤¦¡©
¤Þ¤ê¤Ê¡¡¤Þ¤ê¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤½¤Î¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤è¤¯¥¨¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ë¡£¡Öº£¡¢²¿´é¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¨¥ê¥«¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¡Öº£¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¢¥¯¡¼¥ë´é¤Ç¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸ß¤¤¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤É¡¢º£¸å¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
¥¨¥ê¥«¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÉ½»æ¤Ï¤Þ¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Î¢É½»æ¤Ï»ä¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÇ½é¤Ï¥½¥í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Ì¿¿½¸¡£
¤Þ¤ê¤Ê¡¡¤½¤ì¤¤¤¤¤Í¡£¤Þ¤ê¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª
¥¨¥ê¥«¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥½¥Õ¥È¤Ê¼¡À¤Âå¤Î¢þ¢þ»ÐËå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¥¨¥ê¥«¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡
¤Þ¤ê¤Ê¡¡Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥¥ã¥Ô¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¿åÃå¤È¤«¤âÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ËÒÌî¹á»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÉÍÅÄ¤¢¤æ¤ß¡ÊErika¡Ë¡¡»ÔÅè¤¢¤«¤Í¡ÊÉ´À¥¤Þ¤ê¤Ê¡Ë¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿Â¤ë¤òÃÎ¤ëÌÚ±Ì¤ìÆü¤ë TARUBI¡¢LIT SHIMANAMI¡¡
¡üErika¡Ê¥¨¥ê¥«¡Ë¡¡
2000Ç¯5·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹158cm¡¡B87 W64 H90¡¡
·ì±Õ·¿¡áB·¿¡¡
¡û¥â¥Ç¥ë¡¢YouTuber¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@myxx_erika¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@myxx_erika¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@myxx_erika¡Û¡¡
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØErika channel¡Ù¡¡
¡üÉ´À¥¤Þ¤ê¤Ê¡¡
2001Ç¯11·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹153cm¡¡B83 W58 H88¡¡
·ì±Õ·¿¡áB·¿¡¡
¡û4·î¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSWANTICK¡Ê¥¹¥ï¥ó¥Á¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@0o_momomari_o0¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@mari_na___¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@marina_1103_¡Û¡¡
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÉ´À¥¤Þ¤ê¤Ê¡Ù¡¡
¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡£¡Áprologue¡Á¡Ù¡¡»£±Æ¡¿ÃÝÆâÍµÆó¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿ÃÝÆâÍµÆó