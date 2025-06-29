¾¾²¬¾»¹¨¡Ö£³¿Í¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¡Ä¡×²áµî¤Î°û¤ß²ñ¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡×
¾¾²¬¾»¹¨¡Ê47¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤ËÁ°¿ÈÈÖÁÈ¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ææ¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤È¤ÏÁ°¿ÈÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿°ÊÍè¤È¤¤¤¤¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¡ÊÅÄÂ¼¡ËÎ¼¤µ¤ó¤È¡¢°û¤ó¤À¤·¡¢Âß¤·ÀÚ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£ºÂÉß¤Ç¡£¤Ç¤Þ¤¢¤Þ¤¢¼òÆþ¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£Ã¯¤ÎÆý¼ó¤¬°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤À¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¾¾²¬¤Ï¡Ö¤Ç¡¢²¶¤ÈÎ¼¤¯¤ó¤ÈÂçµÈÀèÀ¸¤¬¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É3¿Í¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¡¢¡ÊÂçµ×ÊÝ¤¬¡Ë¡Ø¤ó¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ó¡Á¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È°û¤ß²ñ¤Î°ìËë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï¡ÖºÇ¹â¡£»ä¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤ë¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾²¬¤Ï¡Ö¤¹¤²¡¼ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÎÆü¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£