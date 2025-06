Hakubiが秋のワンマンツアー<Hakubi live tour “2017-2025”>の開催を発表した。 ◆Hakubi 台北公演ライブ写真 発表が行なわれたのは、6月28日に開催された<Hakubi ep release tour “27”>ツアーファイナルの台北公演にて。同公演は彼らにとって初の海外ワンマンながら大盛況となった。 <Hakubi live tour “2017-2025”>は、11月19日に大阪・梅田CLUB QUATTRO、11月21日に愛知・名古屋CLUB QUATTRO、12月4日に東京・渋谷CLUB QUATTROの3都市で開催される。オフィシャルメンバーシップ先行がスタートしており、受付期間は7月6日まで。 <Hakubi live tour “2017-2025”> 2025年11月19日(水) 大阪 UMEDA CLUB QUATTRO2025年11月21日(金) 愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO2025年12月4日(木) 東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO OPEN 18:00 / START 19:00チケット:前売 \4,500 (税込)オフィシャルメンバーシップ先行受付期間:2025年7月6日(日) 23:59までhttps://hakubi-fc.jp ライブ出演情報 <京都藝劇 2025>2025年8月11日(月‧祝) 京都・KBSホールOPEN 14:00 / START 14:30出演:Hakubi / ULTRA /クレナズム / […]

