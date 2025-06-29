¡Ö¥¢¥¤¥³½½Ï»ºÐ¡×¤ÇÃæ³ØÀ¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é42Ç¯¡Äº£¤â‶Ì¥ÎÏ¤Î¾Ð´éá56ºÐ¤ÎÉÙÅÄÌ÷»Ò¤ËµÓ¸÷¡Ö¤ï¤¢ÀÎ¤ÈÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿ºÐ¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Þ¤Þ¡×
¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¾Ð¤ß
¡¡½÷Í¥¤ÎÉÙÅÄÌ÷»Ò(56)=Ê¡²¬¸©»ÖÌÈÄ®½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤ò³Ú¤·¤à¾Ð´é¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê...ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»ä(¾Ð)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ë¹õ¤¤¥«¡¼¥Ç¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø¥¢¥¤¥³16ºÐ¡Ù¤«¤é¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Á¤¹¡ª¡Ø¤µ¤Ó¤·¤ó¤Ü¤¦¡Ù¤Ï30²ó°Ê¾å´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿ºÐ¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Þ¤Þ¡×¡Ö¤ï¤¢ÀÎ¤ÈÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ö¤µ¤Ó¤·¤ó¤Ü¤¦¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë
¡¡ÉÙÅÄ¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Î1983Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥¢¥¤¥³½½Ï»ºÐ¡×¤ÇÌó127,000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥Ò¥í¥¤¥óÁª¤Ð¤ì¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£85Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è´ÆÆÄÂçÎÓÀëÉ§¤µ¤ó(µýÇ¯82)¤Î¡Ö¤µ¤Ó¤·¤ó¤Ü¤¦¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£