Áó°æÍ¥¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤Î»³»û¹¨°ì¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡×¡¡¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ç¶¦±é
¡¡½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¥Á¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡ª¡×¡Ê¶¶ËÜÉÒ°ì´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢À¼Í¥¤Î»³»û¹¨°ì¤é¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¼çÂê²Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥Á¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¡¤Ê¤Ë¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Áó°æ¤¬Ìò¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥ã¥Ý¥ó¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿Áó°æ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥Ý¥ó¤¬¥Ð¥¤¥¥ó¥Þ¥ó¤ò½õ¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢Í¥¤·¤µ¤äÍ¦µ¤¤ÎËÜ¼Á¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏºîÃæ¤Ç¥Á¡¼¥º¤ä¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë»³»û¤âÅÐ¾ì¡£Áó°æ¤Ï£±£°Âå¤Îº¢¡¢»³»û¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ°ÊÍè¡¢µ×¡¹¤Î¶¦±é¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë°Â¿´¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤È¶¦¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»³»û¤Ï¡¢Áó°æ¤¬¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡£¤Þ¤µ¤«¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í¥¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£ÀÖ¥á¥¬¥Í¤Î»³¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤Ê¤¯¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î»³¤Á¤ã¤ó¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÁó°æ¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÌ¾Á°¤È¼«¿È¤Î°¦¾Î¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¤«¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Áó°æ¤Ï´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Çµã¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£