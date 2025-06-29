¸µNHK¥¢¥Ê¤Î¸ÅÀ¥³¨Íý¡¢´Ì¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤Îà°ì¿ÍÂÇ¤Á¾å¤²á»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Öµ×¡¹¤ËÇÒ¸«¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»³·Á½÷»Ò¡ª¡×
47ºÐ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ·òºß
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸ÅÀ¥³¨Íý(47)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©¤Ç¹Ö±é²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡Öµ¢¤ê¤Ï¤´ÅöÃÏ¥Ó¡¼¥ë¤È»°Åç¥³¥í¥Ã¥±¤Ç
1¿ÍÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÏºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡¡¤¤¤Ä°û¤ó¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤±¤É¡ª¡×¤È¡¢¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢´Ì¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤Ë°ì¿ÍÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö»Ý¤½¤¦¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Öµ×¡¹¤ËÇÒ¸«¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö»³·Á½÷»Ò¡ª¡×¡Ö·ë¹½¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÈþ½÷¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»³·Á¸©½Ð¿È¤Î¸ÅÀ¥¤Ï¡¢2000Ç¯¤ËNHK»³·ÁÊüÁ÷¶É¤ËÆþ¶É¡£04Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç³èÌö¡£06Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£¤Þ¤¿22Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡×(¥Ç¥¸¥¿¥ë)¤ò½ÐÈÇ¤·ÏÃÂê¤Ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï11Ç¯¤Ë·ëº§¡£12Ç¯¤Ë¤ÏÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£