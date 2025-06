AimerとLiSAが、2025年7月18日(金)に公開となる『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌の2曲をそれぞれ担当する事が決定した。同じ作品内で同時に主題歌を担当するのは初となる。 過去にアニメ「鬼滅の刃」シリーズの主題歌を担当してきた2組。今回の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌のタイトルは、Aimerが歌う「太陽が昇らない世界」、そしてLiSAが歌う「残酷な夜に輝け」。 また、本主題歌を収録したシングルCD 2作が7月23日(水)に同時発売される。7月19日(土)0時からはシングルCDの発売に先駆けて、各配信ストアにてダウンロード・ストリーミングフル配信がスタートする。 発表にあわせ、Apple Music・Spotifyでの事前登録キャンペーンもスタートした。キャンペーン対象期間内に「太陽が昇らない世界」・「残酷な夜に輝け」をApple Musicの “Pre-add”、Spotifyの “Pre-save”にて事前登録された方全員にそれぞれ【オリジナルスマホ壁紙】がプレゼントされるのでチェックしてほしい。 7月23日(水)に発売されるシングルはAimer・LiSA共に、それぞれの歌う主題歌MVを収録したBlu-ray Discを同梱し、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』アニメ描きおろしイラストを使用したミニポスター付、三方背ケース仕様の豪華版となる期間生産限定盤と、通常盤の2形態でのリリースとなる。 CDショップでの予約者には、各店舗オリジナルの特典をプレゼント。そして期間生産限定盤をAimer・LiSAどちらも対象の店舗にて購入すると抽選でジャケットイラストを使用した豪華特典がプレゼントされるとのことだ。 期間生産限定盤のジャケット・特典絵柄、またミュージックビデオや店舗購入者特典絵柄などについては今後随時発表となる。 Aimer ニューシングル「太陽が昇らない世界」 2025年7月23日(水)発売CD予約→ https://aimer.lnk.to/0723PKG ■「太陽が昇らない世界」7月19日(土)0時各配信ストアにて、ダウンロード・ストリーミング配信開始 ・Apple Music ・ Spotify 事前登録キャンペーン実施中応募期間:6/28(土)~7/18(金)23:59https://Aimer.lnk.to/0719_pre 発売形態・価格:・期間生産限定盤(CD+BD)/ VVCL 2751-2752:価格 1,760円(税込) 【CD収録内容】 ※期間生産限定盤/通常盤のCD収録内容は同内容となります。01.太陽が昇らない世界02.太陽が昇らない世界 -Instrumental- 【BD収録内容】「太陽が昇らない世界」Music Video ・通常盤(CD)/ VVCL 2750 価格 1,430円(税込) LiSA ニューシングル「残酷な夜に輝け」 2025年7月23日(水)発売CD予約→ https://lisa.lnk.to/0723PKG ■「残酷な夜に輝け」7月19日(土)0時各配信ストアにて、ダウンロード・ストリーミング配信開始 ・Apple Music ・ Spotify 事前登録キャンペーン実施中応募期間:6/28(土)~7/18(金)23:59https://LiSA.lnk.to/0719_pre 発売形態・価格:・期間生産限定盤(CD+BD)/ VVCL […]

