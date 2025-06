高橋優がアルバム『HAPPY』を携えた全国ツアー<高橋 優 LIVE TOUR 2025 「ARE YOU HAPPY?」>を完遂した。オフィシャルからのレポートをお届けする。 ◆ライブ写真 本ツアーは高橋優が今年1月22日(水)にリリースした9枚目のアルバム『HAPPY』を携え廻った全国ツアー。2月22日(土)山梨県・YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) 大ホールを皮切りに、28会場全30公演で開催され、本日6月28日(土)に東京都・LINE CUBE SHIBUYAでファイナル公演を迎えた。 ソールドアウトとなった会場に開演のブザーが鳴り響くと、これまでのツアータイトルがまるで空港の搭乗掲示板のように表示されたLEDの中から今回のツアー「ARE YOU HAPPY?」がライトアップされていき、いよいよ開演。 サポートメンバー、高橋優の登場とともに一気に地鳴りのような歓声で包み込まれていく中、観客を乗せた銀河鉄道のようなアニメーションと共に1曲目に披露されたのはアルバム『HAPPY』に込められたメッセージを象徴する楽曲ともいえる「BRAVE TRAIN」。冒頭から「あなたは今幸せですか?」というツアータイトルそのままの歌詞で問いかけ、高橋優でしか味わえない世界観に一気に引き込んだ。 次のブロックでは、「明日から戦争が始まるみたいだ」、「はなうた-pray for Akita-」などアルバム『HAPPY』に収録された楽曲を披露し、まっすぐにオーディエンスを見つめながら、ひとつひとつの言葉を響かせていく。 また恒例となっているツアー先各地でのエピソードを写真と共にトークするMCでは、東京に住んでいながらこれまで訪れていなかったSHIBUYA SKY(渋谷スカイ)での体験と渋谷109で買い物をしたエピソードを紹介。お客さんとの距離を一気に近くする高橋優のライブならではの醍醐味だ。 また「この15年間色々な出会いと別れを経験してきた。全てが宝物でその別れの中にはもう2度と再会するのが叶わないものもあった。でも絆は消えない。今もその人がHAPPYでいてほしい。もしかしたら近くで見てくれていると思う」と静かに言葉を放ち、始まった「かくれんぼ」。そしてTBS 『news23』EDテーマのバラード「キセキ」を披露。”HAPPY”の核となる”愛”を感じられるバラードが続き、”幸せは当たり前じゃない” というメッセージを感じる温かくも寂しさもある楽曲で場内は感動の渦に。 中盤ブロックでは秋田弁の歌詞で綴られた「WINDING MIND」で観客と踊り歌った後、高橋優の代表曲「明日はきっといい日になる」を大合唱。 美しいハーモニーを奏でたあとで、バイオリンのコミカルな音色と共に、ステージがライトアップされると、箱の中からレザージャケットを取り出し、ギターを掻き鳴らして始まった楽曲はデビューからのキャッチコピーでもあり、楽曲タイトルとしても登場した「リアルタイムシンガーソングライター」。高橋優を体現した楽曲で会場のボルテージは一気に最高潮に。 「今日、あなたのハッピーが一つでも光ったら嬉しい。鳴り止まない拍手を聴かせてもらい、嬉しい瞬間が何度もあった。僕、高橋優は何か届けられるシンガーになりたいと思い、15年間やってきた。今日この場に来てくださった方、そして毎日頑張っているみなさんに僕から拍手喝采を送ります!」と始まった本編最後の曲は「現下の喝采」。「ひとつだけ たったひとつだけ 輝いている闇の中で 大切なものをひとつだけ 今日 大切に出来たならビューティフル」と観客とシンガロングした瞬間は『HAPPY』を体現され本編は終了。 響き渡るクラップの中、煌びやかな照明と共に再登場した高橋優。「アンコールありがとうございます!今年は7月21日に15周年という節目を迎えられそうです。みんなと一緒に楽しめる15周年イヤーにしたい。9月27日、28日に<高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA 「〜弾き語り続ける人間展2025〜」>を開催するので、秋田に会いに来てもらえたら嬉しいです。そして7月21日には新曲「エンドロール」もリリースするので楽しみにしていてください。」と15周年イヤーに突入する意気込みを見せた。 アンコールブロックでは「福笑い」を満面の笑みで伸びやかに歌を響かせていく。「きっとこの世界の共通言語は 英語じゃなく笑顔だと思う」というフレーズをシンガロングした一面は特に印象的だった。「福笑い」というタイトルでありながら、真っ直ぐな涙を流しながら歌うオーディエンス。高橋優はこの会場に集まった観客の心をずっと照らし続けるだろう。 また28日(土)は「ツアーファイナルでみんなの声に感動したから、もう1曲だけ歌っていいですか?」ダブルアンコールとして「ピーナッツ」をパフォーマンスし、会場は歓喜の渦に。 「このツアーは見に来てくれた人たち1人でも欠けたら成立しなかった。15年間皆さんにもらってばかりだった。だから私高橋優はこれからも歌い続けます!」と謳って大喝采の中ステージを後にした。 2010年7月21日 シングル「素晴らしき日常」でメジャーデビュー後、”いま思ったことをいま歌う” リアルタイム・シンガーソングライターとして15年間歌い続けてきた高橋優。言葉を信頼し、人を信頼することで生まれる高橋の歌はここから、さらに多くの人の心を掴んでいくことになるだろう。 「ARE YOU HAPPY?(あなたは幸せですか?)」というツアータイトルは、投げかけではなく高橋優が幸せになる瞬間を届けた歴史的な感動の一夜になった。 撮影◎新保勇樹 セットリスト ■高橋 優 LIVE TOUR 2025 「ARE YOU […]

