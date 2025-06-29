◆第４８回帝王賞・Ｊｐｎ１（７月２日、大井競馬場・ダート２０００メートル）

夏のダート頂上決戦に参戦する１４頭（ＪＲＡ６頭、大井５頭、浦和２頭、高知１頭）の枠順が６月２９日、確定した。

ＪＲＡ勢で今年のアンタレスＳを制したミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は２枠２番。２０２２、２３年に連覇し、史上初の同レース３勝目が懸かるメイショウハリオ（牡８歳、栗東・岡田稲男厩舎、父パイロ）は６枠９番に決まった。

地方勢では今年の川崎記念２着で、昨年の帝王賞で３着のディクテオン（セン７歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キングカメハメハ）は４枠５番。高知からの参戦で、前走の名古屋グランプリで２着のシンメデージー（牡４歳、高知・打越勇児厩舎、父コパノリッキー）は３枠４番に決まった。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手の順）

（１）ヒーローコール 浦和 牡５ 山中 悠希

（２）ミッキーファイト 美浦 牡４ クリストフ・ルメール

（３）アウトレンジ 栗東 牡５ 松山 弘平

（４）シンメデージー 高知 牡４ 吉原 寛人

（５）ディクテオン 大井セン７ 矢野 貴之

（６）ラムジェット 栗東 牡４ 三浦 皇成

（７）オピニオンリーダー 浦和 牡５ 本田 正重

（８）ヴィアメント 大井セン８ ライアン・クアトロ

（９）メイショウハリオ 栗東 牡８ 浜中 俊

（１０）ミックファイア 大井 牡５ 御神本 訓史

（１１）キタノヴィジョン 大井 牡８ 石川 倭

（１２）ウィルソンテソーロ 美浦 牡６ 川田 将雅

（１３）グランデマーレ 大井 牡８ 本村 直樹

（１４）ノットゥルノ 美浦 牡６ 武 豊

※所属の美浦、栗東はＪＲＡ。斤量は全て５７キロ。