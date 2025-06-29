ÂçÃ«æÆÊ¿3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ®164¥¥í¡ª2²óÌµ¼ºÅÀ¡¡ÆóÅáÎ®´°Á´Éü³è¤ØÁ°¿Ê
¢¡¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º9¡¼5¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¢¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ®¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆóÅáÎ®´°Á´Éü³è¤Ø¤Þ¤¿°ìÊâ¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤ÈÂÐÀï¡£Åê¼êÉüµ¢¸å¡¢½é¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢½é²ó¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼2¿Í¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ®¤È¤Ê¤ëÌó164¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤®¤Þ¤¹¡£
2ÅÙ¤ÎÅÐÈÄ¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢±Ô¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï3»°¿¶¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆóÅáÎ®´°Á´Éü³è¤Ø¤Þ¤¿°ìÊâÁ°¿Ê¤Ç¤¹¡£
»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¼ÂÀï¤Ç¡ËÁá¤á¤ËÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Åê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦µåÂ®ÂÓ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¤¤ç¤¦°ì¤ÄÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£