SUPER BEAVERの「主人公」が1位を獲得！今注目の歌詞ランキングにSnow Man、DA PUMPらランクイン

歌詞検索サービス「歌ネット」が、6月26日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは、1位にSUPER BEAVERの「主人公」が初登場。2025年7月2日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソングだ。視聴者のさまざまな朝を想像しながら作り上げた、“あなた”に届く1曲。メンバーが奏でるバンドアンサンブルに加えトランペット、サックス、トロンボーンなどの管楽器やヴァイオリン、チェロ、ヴィオラなどの弦楽器、さらにピアノサウンドを使用し完成させた彼ら史上、最大編成の楽曲に仕上がっている。

2位には、Snow Manの「SERIOUS」がランクイン。2025年7月23日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、渡辺翔太が主演を務める映画『事故物件ゾク 恐い間取り』主題歌だ。映画の世界観とリンクするような不気味な音や叫び声などが随所に散りばめられたミステリアスな雰囲気のあるR&Bのダンスナンバー。ミステリアスながらもスタイリッシュなサウンドとなっている。

6位、8位、10位には、DA PUMPの「The Last Romantic」「PlaybackDisco」「SUSHI PARTY」がそれぞれランクイン。いずれも2025年7月9日にリリースされるニューアルバム『BACK 2 DA UNITY』収録曲だ。新曲「SUSHI PARTY」は、築地場外市場応援ソング。江戸時代からの問屋街の面影を持ち続けながら現在はインバウンドでの盛り上がりを見せる築地場外市場、そして今年デビュー28周年を迎えるDA PUMPの二者が、“時代の荒波に揉まれながらも進化を止めない”同志として手をむすび、築地場外市場の魅力を国内外に向けて明るく発信していく。

7位には、Suchmosの「Whole of Flower」が初登場。2025年7月2日にリリースされる6年ぶりとなる新作EP『Sunburst』収録曲だ。彼ららしいスタイリッシュなサウンドの中にも新たな章の始まりを感じさせる軽快なメロディが特徴的な1曲。様々なことを乗り越えて再始動した、まさに「今のSuchmos」を体現する作品と言えそうだ。

9位には、jo0jiの「条司」がランクイン。2025年7月9日にリリースされる1st Album『あえか』収録曲であり、トヨタ自動車 カローラシリーズ新TVCM「マルチバース」篇のCMソングだ。CMではカローラシリーズの各車両が、さまざまなマルチバース空間の中を走り抜ける映像と、気持ちのいい風を感じさせるような本楽曲はきっと人々に新しい開放感をもたらすはずだ。また、CMではjo0ji自身がナレーションを担当し、こちらもファンの間で話題となっている。

【2025年6月26日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 主人公/SUPER BEAVER2位 SERIOUS/Snow Man3位 ALDEBARAN (ANOTHER G@LAXY REMIX) /HIM4位 紅い碧/金澤豊5位 Wacha Wacha/RIP SLYME6位 The Last Romantic/DA PUMP7位 Whole of Flower/Suchmos8位 PlaybackDisco/DA PUMP9位 条司/jo0ji10位 SUSHI PARTY/DA PUMP