¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎºÍÇ½¤À¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢MLB¼«¸ÊºÇÂ®164¥¥í¤Ë¡È¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡É¡¡Ä¾µå10µå¤Î¤¦¤Á5µå¢ª160¥¥íÄ¶¤ÇÊÆ¾×·â
ÂçÃ«¤¬¾×·â¤Î164¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö6·î28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÆóÅáÎ®ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï2²ó27µå1°ÂÂÇ1»ÍµåÌµ¼ºÅÀ1Ã¥»°¿¶¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ3»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï5¡Ý9¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½Ð¤¿¡¢164¥¥í¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬MLB¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÇÂè1ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢1ÈÖ¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤òÆóÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¤Ë¤Ïº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥Ñ¥¹¥¯¥¢¥ó¥Æ¥£¥Î¤ò101.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó164¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤ÇÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿164¥¥í¤ÏMLB¤Ç¤Î¼«¸ÊºÇÂ®¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬101.7¥Þ¥¤¥ë¤òµÏ¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¶ÃØ³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¶É¡ØFox Sports¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿164¥¥í¤Ë¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎºÍÇ½¤À¡×¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¾µå10µå¤Î¤¦¤Á5µå¤Ç160¥¥íÄ¶¤¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]