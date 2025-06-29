¡Ö¤³¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Î½É¤¬ÆüËÜ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª¡×¡¡Ê¼¸Ë¡¦Ë²¬¤ÎàÇñ¤Þ¤ì¤ë¶ä¹Ô·úÃÛá¤Ë1.3Ëü¿ÍÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Î½É¤¬ÆüËÜ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê´¿À¼¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡ÛàÇñ¤Þ¤ì¤ë¶ä¹Ô·úÃÛá¤â¤Ã¤È¸«¤ë
¹¡¹¤È¤·¤¿¿á¤È´¤±¤Î¥í¥Ó¡¼¤ä¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯¤ÊÁë¤¬¡¢½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤¬½É¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¶ä¹Ô¤Î¥í¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê......¡£¤½¤¦´¶¤¸¤¿ÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÄ¾´¶¡¢Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
¥ê¥×¥é¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÎÊäÂ¾ðÊó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Îà½Éá¤Ï¡ÖTOYOOKA 1925 Çñ¤Þ¤ì¤ë¶ä¹Ô·úÃÛ¡Ê1936Ç¯ÃÛ¡Ë¡×¡£Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¸©ÇÀ¹©¶ä¹Ô Ë²¬»ÙÅ¹¡×¤À¤Ã¤¿·úÊª¤À¡£
¡Ö¤È¤¤ò´¶¤¸¤ë¡¡¤ª½É¿Þ´Õ: ¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ç½ä¤ë¥ì¥È¥í·úÃÛ¥¬¥¤¥É¡×¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÈµÜÀ²µª¡Ê¡÷rninopon¡Ë¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï1Ëü3000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê6·î27Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤ªÈþ¤·¤¤¡×
¡ÖìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¡×
¡Ö¤³¤Î¥Û¥Æ¥ëÂç¹¥¤¡ª ¼þÊÕ¤âÀÅ¤«¡¢Éô²°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¡¦»þ·×¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡ØÀÅ¡Ù¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡×
¡Ö³°´Ñ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤·¡¢Ä«¿©¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÖTOYOOKA1925¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëË²¬»Ô¤Î´ë¶È¡¦CYCLE¤ÎÃæ¸¶ÂçÊåÂåÉ½¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖµìÊ¼¸Ë¸©ÇÀ¹©¶ä¹ÔË²¬»ÙÅ¹¡×¤Ï1925Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ËÌÃ¢Âç¿ÌºÒ¤Î¸å¡¢Ä®¤ÎÉü¶½ºÆÀ¸¤Î¤¿¤á·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡ÖË²¬Éü¶½·úÃÛ·²¡×¤Î°ì¤Ä¡£1934Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¡¢¥·¥ó¥Ü¥ëÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Àß·×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¡¢´ØÀ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë·úÃÛ²È¤À¤Ã¤¿ÅÏî´Àá»á¡£¸½ºß¡¢¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¿§Ç»¤¯°ä¤·¤¿Ê¸²½ºâ¤Î·úÃÛ¤Ï¤¤¤Þ¡¢6¼¼¸ÂÄê¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£