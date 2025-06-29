²£ÉÍ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸»¦³²¤«¤é£²Ç¯¡¢Ì¼¤ò¼º¤Ã¤¿Êì¤Î¸å²ù¡Ä¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö·ï¡ÖÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂÐ±þ¤ò¡×
¡¡²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç£²£°£²£³Ç¯£¶·î¡¢½»¿Í¤ÎÂç³Ø£±Ç¯À¸ÉÚ±Ê¼ÓºÚ¡Ê¤µ¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£±£¸ºÐ¡Ë¤¬Éü±ï¤òÇ÷¤ë¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË¡Ê£²£´¡Ë¤Ë»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢£²£¹Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é£²Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êì¿Æ¤¬½é¤á¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö·îÆü¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤âÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼ÓºÚ¤µ¤ó¤Ï»ö·ïÁ°¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼²Ã³²¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤â¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢Êì¿Æ¤ÏÌ¿¤Î´í¸±¤¬Ç÷¤ëÁ°¤ÎÂÐºö¤òµá¤á¤¿¡£¡Ê²£ÉÍ»Ù¶É¡¡ÀÐÄÍÍ®Æà¡Ë
¡¡Êì¿Æ¤Ïº£½Õ¡¢Å¾µïÀè¤Î°ì¸®²È¤Ç¾®¤µ¤Ê¥«¥Õ¥§¤ò³«¤¤¤¿¡£ÎÁÍý¹¥¤¤Î¼ÓºÚ¤µ¤ó¤È¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¼ÓºÚ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ä°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¥Ô¥¢¥Î¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÓºÚ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ø»å¡Ù¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¥ë¥ó¥Ð¤ò¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ã¯¤«¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦»Ñ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¡¢ÃË¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²£³Ç¯£¶·î£²£¹Æü¤Î¸áÁ°¡¢ÃË¤Ï¼ÓºÚ¤µ¤ó¤¬¤Ê¤¯¤·¤¿¸°¤ò»È¤¤¡¢²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Î©¤Áµî¤Ã¤¿¸å¡¢·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎ¾¿Æ¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤È»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¼ÓºÚ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Éã¿Æ¤Î¼Ö¤ÇÂç³Ø¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¤Ê¤ó¤ÇÄÌÊó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿¤Î¤«¡×¡£¸å²ù¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¡£
¡þ
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç¤Ïº£Ç¯£µ·î¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿Àîºê»ÔÀîºê¶è¤Î²¬ºêºÌºéÍÛ¡Ê¤¢¤µ¤Ò¡Ë¤µ¤ó¡Ê£²£°¡Ë¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Çò°æ½¨À¬¡Ê¤Ò¤Ç¤æ¤¡ËÈï¹ð¡Ê£²£¸¡Ë¤¬»àÂÎ°ä´þºá¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤¿¡£¼ÓºÚ¤µ¤ó¤âÃË¤ÎË½ÎÏ¤Ê¤É¤ò·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡»É»¦»ö·ï¤ÎÁ°¡¢¼ÓºÚ¤µ¤ó¤òÎ±³Ø¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³Ø¤ÎÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤·¤¿¡£
¡¡Èï³²ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¾µï¤Ê¤É¡¢Èï³²¼Ô¤¬º£¤ÎÀ¸³è¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ²Ã³²¼Ô¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡£·Ù»¡¤òÀÕ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢·Ù»¡¤¬°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂÐ±þ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÈá·à¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¦¡£
¡¡²Ã³²¼Ô¤Ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤ê¡¢²Ã³²¼Ô¤¬Èï³²¼Ô¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤è¤¦Á¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡½¡½¤½¤¦»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²Ã³²¼Ô¤¬±þ¤¸¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÂÐºö¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÄË´¶¤¹¤ë¡£
¡þ
¡¡¡ÖÎ±³Ø¤«²¿¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£º£¤Ç¤â¡¢¼ÓºÚ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¤½¤¦»×¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤ËÈá¤·¤ß¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£¶·î¡¢ÃË¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÇË¡Äî¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Ï¤¿¤À¤Î¼¹Ãå¡£°¦¤Ê¤ó¤Æ¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¡£¡Ö¤¢¤Î»Ò¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±·î¤Î²£ÉÍÃÏºÛÈ½·è¤Ï¡¢ÃË¤¬»ö·ïÄ¾Á°¤Ë¡ÖÉü±ï¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»¦¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÆÈ¤ê¸À¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ð¤«¤ê¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿Ã»ÍíÅª¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤ÈÃÇºá¡£Ä¨Ìò£±£¸Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤Î¸µ¤Ë¤ÏÈ½·è¸å¡¢ÃË¤«¤é°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºá¤ò½þ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÖ»ö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃË¤òµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÈà¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ä¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë½é¤á¤Æ¡¢¡Ø²¿¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË¡¢Ä¨Ìò£±£¸Ç¯¤¬³ÎÄê
¡¡ÉÚ±Ê¼ÓºÚ¤µ¤ó»É»¦»ö·ï¤Ï£²£°£²£³Ç¯£¶·î£²£¹Æü¸áÁ°£±£°»þ£±£µÊ¬º¢¡¢²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉßÃÏÆâ¤Çµ¯¤¤¿¡£ÃË¤Ï¼ÓºÚ¤µ¤ó¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¡¢¼ó¤äÊ¢¤Ê¤É¤òÊñÃú¤Ç£´²ó»É¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¡£»¦¿Íºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Ä¨Ìò£±£¸Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍÃÏºÛ¤Ç¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢ÃË¤¬£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤ËÉü±ï¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÊÛ¸îÂ¦¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢¡ÖÊñÃú¤ò¸«¤»¤Æ¶¼¤»¤ÐÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤é¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»¦°Õ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£