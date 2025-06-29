Ž¢ÄÌ±¡¤¬Â¿¿ô¤ËŽ£"Æ¯¤¯¤¬¤ó´µ¼Ô"»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¿Ê²½
ºÇ¶á¤Î¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ï¡¢Æþ±¡¤·¤ÆÅÀÅ©¤Ð¤«¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÇÆþ±¡Ãæ¤Î¼¼Æâ¤ÎÍÍ»Ò
¤¬¤ó´µ¼Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤ÆÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï°ã¤¦¡£ÆÃÄêÆü¤ËÁ´¹ñ¤Î1Ëü2334»ÜÀß¡ÊÉÂ±¡6481»ÜÀß¡¢°ìÈÌ¿ÇÎÅ½ê5853¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´¤Ù¤¿¸üÏ«¾Ê¤Î´µ¼ÔÄ´ºº¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤ÎÆâÌõ¤Ï³°Íè¤¬18Ëü6400¿Í¡¢Æþ±¡¤¬10Ëü6100¿Í¤Ç¡¢³°Íè´µ¼Ô¤ÎÊý¤¬1.75ÇÜ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±À¸³èÄ´ºº¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¬¤ó¤ÎÄÌ±¡´µ¼Ô¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó105Ëü¿Í¤¤¤ë¤¬¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ôÌó50Ëü¿Í¤¬ÄÌ±¡¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
É®¼Ô¤â¡¢ºòÇ¯½Õ¤Ëç¯æù¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¡¢ÇÙ¤Ë¤âÅ¾°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¸¶¹Æ¼¹É®¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Æþ±¡Ãæ¤ÎÉÂ¼¼¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â
¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¡¢º£Æü¤â¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Æþ±¡Ãæ¡¢Í¼¿©¸å¤ËÂÎ²¹¤ä·ì°µ¤ÎÂ¬Äê¤ËÍè¤¿´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¸«¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¹¬¤¤ÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãë¿©¸å¡¢2»þ´Ö¤Û¤É¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤¨¤¨¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥±¥¢¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤ÇÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¡¢»Å»ö¤¬¤Ï¤«¤É¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
ÉÂ¼¼¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤Ï°ìÄêÄøÅÙ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£É®¼Ô¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢ÉÂÅï¤ËWi-Fi¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÄ´¤ÙÊª¤â¼«Í³¤Ë¤Ç¤»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÄÌ¿®´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë½¢Ï«¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Æü¾ï²½¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢ÉÂ¼¼¤Ç¤Î¡È»Å»öÂ¥¿Ê¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¬¤ó´µ¼ÔÁ´ÂÎ¤Î»Å»ö¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÖÁ´¹ñ¤¬¤óÅÐÏ¿ Øí´µ¿ô¡¦Î¨ Êó¹ð¡×¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡¿¸üÏ«¾Ê¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´Éô°Ì¤ÎØí´µ¿ô¤Ï98Ëü8900¿Í¤Ç¿Í¸ý10Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎØí´µÎ¨¤Ï788.0¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÎáÏÂ3Ç¯1Ç¯´Ö¤Î½¸ÀÑ¥Ç¡¼¥¿¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¿Í¸ý¤ÎÌó0.8¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¿ô»ú¤À¡£
°ìÊý¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¤Î¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡Ê¸üÏ«¾Ê¡¿ÁØ²½Ìµºî°ÙÃê½Ð¤·¤¿5530ÃÏ¶è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤ÎÄÌ±¡¼Ô¿ô¡Ê15ºÐ°Ê¾å¡Ë¤À¤±¤Ç105Ëü2000¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡Ö»Å»ö¤¢¤ê¡×¤¬40Ëü3000¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤ò´ð¤Ë¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬ÆÃÊÌ½¸·×¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡×¤ÏÃËÀ19.2Ëü¿Í¡¢½÷À30.7Ëü¿Í¤Ç·×49.9Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤è¤ê¤â10Ëü¿Í¶á¤¯Â¿¤¤¡£Àµ³Î¤ÊÄ´ºº¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¸üÏ«¾Ê¤¬ÆÃÊÌ½¸·×¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÄÌ±¡½¢Ï«´µ¼Ô19.2Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á60ºÐ°Ê¾å¤¬14.3Ëü¿Í¡Ê74%¡Ë¡¢½÷À¤Ï30.7Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á60ºÐ°Ê¾å¤¬10.9Ëü¿Í¡Ê35%¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¹âÎð¤ÎÄÌ±¡´µ¼Ô¤¬»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
ÃËÀ´µ¼Ô¤Î¹âÎð²½Î¨¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£14.3Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á7.3Ëü¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤È70ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¡£¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ÇÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ´µ¼Ô¤Î4³ä¶á¤¯¤¬70ºÐ°Ê¾å¤È¤¤¤¦¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Î²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¹âÎð¤ÎÄÌ±¡´µ¼Ô¤¬»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÆ°µ¡¡¢ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢65ºÐ¤ÎÉ®¼Ô¤¬ÄÌ±¡¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸¤¤¬¤¤¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬Æ°µ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹âÎð¤ÎÄÌ±¡´µ¼Ô¤Ë¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÅìµþÅÔ¤Î¡Ö¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤Î¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î½¢Ï«°Õ¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£831¿Í¤Î²óÅú¼Ô¤Î¤¦¤Á¡Ö»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤¬80.5%¤ÈÂ¿¤¯¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡²È·×°Ý»ý72.5%¢¼«¿È¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤57.4%£¤¬¤ó¼£ÎÅÂå¤Î¤¿¤á44.5%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑÅªÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤¬50¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
É®¼Ô¤âÉÂ¼¼¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¸å¤Î½¢Ï«¹ÔÆ°¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÍµëµÙ²Ë¤ÎÈÏ°Ï¤ÇµÙ¤ß»Å»ö¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡×¤Ç35.8%¡£¼¡¤¬¡ÖÉÂµ¤¤ËÈ¼¤¦Ä¹´üµÙ¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Éüµ¢¡¦·ÑÂ³¤·¤¿¡×¤Ç32.9%¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ï¡Ö¸½ºßµÙ¿¦Ãæ¡ÊÉüµ¢Í½Äê¡Ë¡×11.1%¡¢¡Ö¤¬¤óØí´µ¤¬Ê¬¤«¤ê¤¹¤°¤Ë¼¤á¤¿¡×8.9%¡¢¡Ö¤¬¤ó¤ò¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ð¤é¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¼¤á¤¿¡×4.9%¤Ê¤É¡£7³ä¶á¤¯¤¬»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¡¢1³ä¤¬Éüµ¢Í½Äê¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÅìµþÅÔÊ¡»ãÊÝ·ò¶É¡¡¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î½¢Ï«Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ë¡£
¼¡¤ÎÄ´ºº¤Ï¡Ö´µ¼ÔÂÎ¸³Ä´ººÊó¹ð½ñ¡¡ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙÄ´ºº¡×¡Ê¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£²óÅú¼ÔÁí¿ô¤Ï1Ëü1169¿Í¤Ç¡¢¡Ö¤¬¤ó¿ÇÃÇ»þ¤Ë¼ýÆþ¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï5165¿Í¤Ç46.2%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ´²óÅú¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬68.9ºÐ¤È¹â¤¤¤¿¤á¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
½¢¶È·ÁÂÖ¤ÏÀµµ¬¼Ò°÷¤¬35.5¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬23.7¡ó¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬19.5¡ó¤Ê¤É¡£¸Ä¿Í»ö¶È¼ç°Ê³°¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¡Ö¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶Ð¤áÀè¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö½ýÉÂµÙ²Ë¡¦ÉÂµ¤µÙ²Ë¡×¡Ê38.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö»þ´ÖÃ±°Ì¡¢È¾ÆüÃ±°Ì¤ÎµÙ²ËÀ©ÅÙ¡×¡Ê18.1¡ó¡Ë¡£¡ÖºßÂð¶ÐÌ³¡Ê¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡Ë¡×¤Ï6.2¡ó¡¢¡ÖÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³À©ÅÙ¡×¤Ï5.1¡ó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿¦¾ì¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö¿¦¾ì¤ä»Å»ö¾å¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²óÅú¤Ï¡¢¡ÖÏÃ¤·¤¿¡×¤¬79.7¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¡Ö½êÂ°Ä¹¡¦¾å»Ê¡×¤¬79.0¡ó¤ÇºÇÂ¿¡£¡ÖÆ±Î½¡×¤Ï53.3¡ó¡¢¡ÖÉô²¼¡×16.4¡ó¡¢¡Ö¿Í»öÏ«Ì³Ã´Åö¼Ô¡×14.4¡ó¤Ê¤É¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡£2¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÆ±Î½¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¬¤ó¼£ÎÅÃæ¤Ë¿¦¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤òÎ¾ÊýÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½½Ê¬¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤¬42.9¡ó¤ÇºÇÂ¿¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤¬23.3¡ó¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¤È66.2¡ó¤¬¡ÖÇÛÎ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÁ´¤¯¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ9.1¡ó¤È1³äÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¡£¿¦¾ì¤Ç¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¿Í¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖµÙ¿¦¡¦µÙ¶È¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢Âà¿¦¡¦ÇÑ¶È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬52.1¡ó¡£ÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂà¿¦¡¦ÇÑ¶È¤·¤¿¡×¤Ï17.0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÙ¿¦¡¦µÙ¶È¤·¤¿¡×¿Í¤¬µÙ¿¦Ãæ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿À©ÅÙ¤Ï¡ÖÍµëµÙ²Ë¡×¤¬45.7¡ó¡¢¡ÖÍµëµÙ²Ë°Ê³°¤Î¶âÁ¬ÅªÊÝ¾ã¡ÊÄÂ¶â¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¡¢ÎÅÍÜ¸«Éñ¶âÅù¡Ë¤òÈ¼¤¦µÙ¤ß¡×¤¬36.7¡ó¡¢¡Ö¶âÁ¬ÅªÊä½þ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤µÙ¤ß¡×¤¬30.2¡ó¤À¤Ã¤¿¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡£¶âÁ¬ÅªÊÝ¾ã¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î1¶¯¡£°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËµÙ¿¦¤·¤¿¿Í¤Î87.1¡ó¤Ï¤½¤Î¸å¡Ö¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ìÅÙ¤Ï¡ËÉü¿¦¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÂà¿¦¡¦ÇÑ¶È¤·¤¿¿Í¡×¤¬Âà¿¦¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¿ÇÃÇ¤¬³ÎÄê¤¹¤ëÁ°¡×¤¬8.0¡ó¡¢¡Ö¤¬¤ó¿ÇÃÇÄ¾¸å¡×¤¬28.3¡ó¡¢¡Ö¿ÇÃÇ¸å¡¢½é²ó¼£ÎÅ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡×¤¬15.8¡ó¡¢¡Ö½é²ó¼£ÎÅ¸å¤«¤éÅö½éÉü¿¦¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿´Ö¡×¤¬14.7¡ó¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖºÆ½¢¿¦¡¦Éü¶È¤·¤¿¡×¤Ï20.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙ¼¤á¤¿¿Í¤ÎºÆ½¢¿¦¤Ïº¤Æñ¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¬¤ó´µ¼Ô¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢»Å»ö¤È¼£ÎÅ¤ÎÎ¾Î©¤Î¤¿¤á¤Ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë
´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ÐºÑÅªÍýÍ³¤äÀ¸¤¤¬¤¤¤¬½¢Ï«°ÕÍß¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎ¾Î©»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï
¡Ö¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î½¢Ï«·ÑÂ³¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Ï«Æ¯Â»¼º¤Î²óÈò¡×
¡Ö¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¡×
¡Ö½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡×
¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÎÄêÃå¡×
¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜÅª¡¦ÇÈµÚÅª¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÅìµþÅÔ¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤«¤é¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î»Å»ö¤È¼£ÎÅ¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤ó¿ÇÎÅÏ¢·ÈµòÅÀÉÂ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï±¡Æâ¤Ë¤¬¤óÁêÃÌ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¢Ï«¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤¬ÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤Ë¤â¡Ö¤¬¤óÁêÃÌ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè·î1²ó¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Ë¤è¤ë½¢Ï«¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤¬¤ó¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î´µ¼Ô¤Ç¤â¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ä»þÃ»¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤¬¤ó¤È¤Î¶¦À¸¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê»³ÅÄ Ì ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë