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29日午前9時59分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、鳥取県の米子市と境港市、それに鳥取南部町、島根県の安来市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□鳥取県
米子市　境港市　鳥取南部町

□島根県
安来市

■震度2
□鳥取県
日吉津村　伯耆町　日南町
鳥取日野町　江府町

□島根県
松江市　雲南市　奥出雲町

□岡山県
新見市

■震度1
□鳥取県
大山町　鳥取市　倉吉市
湯梨浜町　琴浦町　北栄町

□島根県
出雲市　江津市　川本町
島根美郷町　邑南町　海士町

□岡山県
真庭市　新庄村　倉敷市
高梁市　浅口市　里庄町

□広島県
広島三次市　庄原市　北広島町
三原市　尾道市　福山市
世羅町　神石高原町　呉市
廿日市市　大崎上島町

□香川県
土庄町　丸亀市　観音寺市

□愛媛県
今治市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。