鳥取県、島根県で最大震度3の地震 鳥取県・米子市、境港市、鳥取南部町、島根県・安来市
29日午前9時59分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、鳥取県の米子市と境港市、それに鳥取南部町、島根県の安来市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□鳥取県
米子市 境港市 鳥取南部町
安来市
■震度2
□鳥取県
日吉津村 伯耆町 日南町
鳥取日野町 江府町
□島根県
松江市 雲南市 奥出雲町
□岡山県
新見市
■震度1
□鳥取県
大山町 鳥取市 倉吉市
湯梨浜町 琴浦町 北栄町
□島根県
出雲市 江津市 川本町
島根美郷町 邑南町 海士町
□岡山県
真庭市 新庄村 倉敷市
高梁市 浅口市 里庄町
□広島県
広島三次市 庄原市 北広島町
三原市 尾道市 福山市
世羅町 神石高原町 呉市
廿日市市 大崎上島町
□香川県
土庄町 丸亀市 観音寺市
□愛媛県
今治市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。