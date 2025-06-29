²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ø ·ãÀï¤Î·§ËÜ ÃíÌÜ¹»¾Ò²ð①¡¡Åì³¤ÂçÀ±æÆ¡¿¶å½£³Ø±¡
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹·§ËÜÂç²ñ¤Ï7·î5Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ø ·ãÀï¤Î·§ËÜ ÃíÌÜ¹»¾Ò²ð①¡¡Åì³¤ÂçÀ±æÆ¡¿¶å½£³Ø±¡
ÃíÌÜ¹»¾Ò²ð¡¢Âè°ìÃÆ¤Ï¡ÖÅì³¤ÂçÀ±æÆ¡×¤È¡Ö¶å½£³Ø±¡¡×¤Ç¤¹¡£
Åì³¤ÂçÀ±æÆ¤Ï¡¢º£µ¨¡¢½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡¢RKK´ú¤Ï½àÍ¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆNHK´ú¤ÇÍ¥¾¡¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¨ー¥¹¡£À©µåÎÏ¤¬¼«Ëý¤Î¿åÌî±¦µþÅê¼ê¤Ç¤¹¡£
ºÇÂ®138¥¥í±¦ÏÓ¤Î·è¤áµå¤Ï¡¢Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¥«ー¥Ö¡ª¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤Ï¡Ö0.25¡×¤È¤¤¤¦½Õ¤Î·§ËÜÂç²ñ¤ÇµÏ¿¤·¤¿ËÉ¸æÎ¨¤Ç¤¹¡£36¥¤¥Ë¥ó¥°¤È1/3¤òÅê¤²¤Æ¤ï¤º¤«1¼ºÅÀ¡£¤³¤Î°ÂÄê´¶¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÄÅê¤²¹þ¤ß¤ò¤·¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â·ç¤«¤µ¤º¹Ô¤Ê¤¦1Æü200²ó¤Î¥·¥ã¥Éー¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£
Åì³¤ÂçÀ±æÆ ¿åÌî±¦µþÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡Ö¥·¥ã¥Éー¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤´¶³Ð¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é½Õ¤ÎÂç²ñ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì½Ö¤À¤±Â¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ôー¥É¤Ç¡¢ÂÎ½Å°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
ÎÉ¤¤¥¤¥áー¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¶¯¤¤¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åì³¤ÂçÀ±æÆ ¿åÌî±¦µþÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡Ö°ìµå°ìµåÃúÇ«¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¿®¤¸¤Æ²Æ¤ÎÂç²ñ¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÀäÂÐÅª¥¨ー¥¹¿åÌî¤òÍÊ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¥Áー¥à¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂÇÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÁª¼ê¤¬¹Í¤¨¤¿²Æ¤Þ¤Ç¤Ë²þÁ±¤¹¤Ù¤21¸Ä¤Î²ÝÂê¡£1/3¤¬ÂÇ·â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿·¥Áー¥à¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸ø¼°Àï19»î¹ç¤Ç1»î¹çÊ¿¶ÑÆÀÅÀ¤Ï¤ª¤è¤½3.4¤È·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç3ÅÙ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤âÁ´¤Æ½éÀïÇÔÂà¡£ÌÜÉ¸¤ò¹â¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð½éÀï¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡¢·§ËÜÂç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó·§ËÜ¸©Àª¤¬Ì¤¤ÀÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡ÖÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡×¡¢¿¼¹È¤ÎÂçÍ¥¾¡´ú¤Ç¤¹¡£
Åì³¤ÂçÀ±æÆ Èæ²Å·òÂÀ¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¡ÖÂè°ì¥·ー¥É¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÂ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì»î¹ç°ì»î¹ç¾¡¤Ã¤ÆÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×
ºòµ¨¤Î²Æ¥Ù¥¹¥È4¤Î¶å½£³Ø±¡¡£¿·¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸ø¼°Àï¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º²Æ¤Î·§ËÜÂç²ñ¤Ï¥Îー¥·ー¥É¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¶å½£³Ø±¡ »³¸ý¿¿ÏÂ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¡Öº£Ç¯¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç²Æ¤ò·Þ¤¨¤ë¡×
¶å½£³Ø±¡ ²¼Â¼ÍÛÅÍÊá¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤â¤É¤«¤·¤¤¡×
º£Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ä
¶å½£³Ø±¡ »³¸ý¿¿ÏÂ¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç°ìËÜÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂÇ·â¤ÎÌÌ¡×
¿·¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸ø¼°Àï¤ÇÉé¤±¤¿»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ1ÅÀº¹¤È¡¢ÀÜÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£³Ø±¡ ²¼Â¼ÍÛÅÍÊá¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬Ã£¤ÎµÍ¤á¤Î´Å¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤Ç¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸·¤·¤µ¤Ï¡¢Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¹¤°¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎý½¬¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¶å½£³Ø±¡¡¡»³¸ý¿¿ÏÂ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È°ìµå¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¥Áー¥à¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç1ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤¥Áー¥à¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á6·î¤«¤éËèÆü1000ËÜ¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤òÎý½¬¥á¥Ë¥åー¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õµ¤¤òÀÚ¤êÎö¤¯²»¤¬¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£³Ø±¡ ±ºÊÕÍ£ÂÀÏºÊá¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡Ö³°¤«¤é¸«¤¿¤éÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É·ë¹½¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç´·¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤ÎÀ×¤¬¡£¤½¤·¤ÆÎý½¬¤ÎºÇ¸å¤Ï¡ÄºäÆ»¥À¥Ã¥·¥å20ËÜ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¶å½£³Ø±¡ »³¸ý¿¿ÏÂ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤À·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÁ´°÷¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¬¤ºÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡×