µ±¤¯¡ª¡¡½µ¥×¥ì¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×2025¾åÈ¾´ü
¡ÚÂè1°Ì¡Û¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥ß¥é¥¤¡¼¥¹ GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤¤¤ï¤æ¤ëü¥¥À¥¤¥Ï¥Ä¥«¥é¡¼ü¥¤ÎÀÖ¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢GR¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÀìÍÑ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤äBBSÃÃÂ¤¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå
º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¼èºà¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼î¶Ì¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¥«¡¼¡×¤òÁª¤Ó¡¢¾¡¼ê¤ËÉ½¾´¡ª¡¡Áª¹Í°Ñ°÷Ä¹¤ÏÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼Áª¹Í°Ñ°÷¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¸¦µæ²È¤Î»³ËÜ¥·¥ó¥ä»á¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¾åÈ¾´ü¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ò°ìµóÂç¾Ò²ð!
¢£Æü»º¤ÎÌ¾¼Ö¤¬EV²½¡ª
»³ËÜ¡¡¾åÈ¾´ü¤Î1°Ì¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥ß¥é¥¤¡¼¥¹ GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£Ç¯1·î¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²þÂ¤¼Ö¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ËÜ¡¡TGR¡Ê¥È¥è¥¿¡¦¥¬¥º¡¼¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡Ë¤È»Ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëDGR¡Ê¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥¬¥º¡¼¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥³¥Ú¥óGR¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ÊÍè¤È¤Ê¤ëà¥¤¥±¥¤¥±¥â¥Ç¥ëá¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤³¤¬¤ä¤ê¤¹¤®¡©
»³ËÜ¡¡¤½¤â¤½¤â¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¤ÏàÂè3¤Î¥¨¥³¥«¡¼á¤È¤·¤ÆÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È5Â®¤ÎMT¡Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª¡¡¤·¤«¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¾å¤²¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¶õÎÏ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¡ª
¼¼Æâ¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜ³×¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¥ì¥«¥í¼ÒÀ½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¡£²¿¤è¤ê¤¿¤®¤ë¤Î¤ÏMT¡ª
¡½¡½¤Þ¤µ¤Ëà¸ø¼°Ëâ²þÂ¤á¡ª¡¡Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥º¥Ð¥ê¡¢»ÔÈÎ¤ÎÍ½Äê¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Äá¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ§¾ÚÉÔÀµÌäÂê¤Ê¤É°Å¤¤ÏÃÂê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ïà¿·¡¦¥À¥¤¥Ï¥Äá¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÂæ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÌ»º²½¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥é¥ê¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ïà²õ¤·¤Æ¤ÏÄ¾¤·á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÅÜ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½2°Ì¤Ï¾åÈ¾´ü¤ËÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É»º¤Î¥¹¥º¥¼Ö¤Ç¤¹¡ª
»³ËÜ¡¡¥¸¥à¥Ë¡¼»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë5¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¤Ç¤¹¡£º£Ç¯4·î3Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1·î30Æü¤Î¼õÃí³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¡£·îÈÎÌÜÉ¸1200Âæ¤Ê¤¬¤é4Æü´Ö¤Ç¶õÁ°Àä¸å¤ÎÌó5ËüÂæ¤ò¼õÃí¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ê¤¹¤®¤È¤¤¤¦¤«Çä¤ì¤¹¤®¡ª
¡ÚÂè2°Ì¡Û¥¹¥º¥¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡×¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë5¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡×¡£¤³¤ÎÃË¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¾®·¿»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤Ë¼õÃí»¦Åþ¡£Âç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë!!
¡½¡½¤³¤ÎÇúÇä¤ì¤Ç¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ä¥Á¥Î¥³¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¸¸¥«¡¼¤Ë......¡£
»³ËÜ¡¡¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÎÍ£°ì¤Î·çÅÀ¤À¤Ã¤¿àµï½»Àá¤ò¹â¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤Ë´Þ¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Áý¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀÏ¯Êó¤¬¡ª¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õÃí¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7·î¤«¤éÁý»º¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¥¹¥º¥¤¬Àµ¼°È¯É½¡£
È¯ÇäÅö½é¤Ï·î´Ö1200Âæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·î´ÖÌó3300Âæ¤Ø¤ÈÀ¸»º¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤³¤ì¤Ê¤éÇã¤¨¤ë!?
¡½¡½3°Ì¤Ï·Ð±Ä´íµ¡¤ÎÆü»º¡£
»³ËÜ¡¡¤³¤Á¤é¤â1°ÌÆ±ÍÍ¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÆü»º¤ÎR32EV¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©
»³ËÜ¡¡1989Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿R32·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT¡ÝR¤ÎEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë²½¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥ê¡¼¥ÕNISMO RC02ÍÑ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÅÆ°AWD¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò·Ú¤¯Ä¶¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢GT¡ÝR¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Ì¿¤Ê¤Î¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÇÂç±ê¾å......¡£¤¤¤ï¤æ¤ëàËâ²þÂ¤á¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¢ÉôÊ¬°Ê³°¤Ï¸µ¤ËÌá¤»¤ë¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÂè3°Ì¡ÛÆü»º¡ÖR32EV¡×Æü»º¤¬¸Ø¤ë±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼Ö¡¢R32·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤ò¸ø¼°EV²½¡£º£Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿
¡½¡½¾¦ÉÊ²½¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ÔÈÎ²½Í½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü»º¤È¤·¤Æ¤ÏÅÁÀâ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎàÁö¤ê¤ÎÌ£á¤òEV»þÂå¤Ë¤â»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò´ë²è¡¦À½ºî¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¤¿¤á¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿18¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥ì¥«¥í¥·¡¼¥È¡¢±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï´ûÈÎ¼Ö¤Ø¤Î¿åÊ¿Å¸³«¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥º¥¤¬»Ë¾å½é¡ÖÍ¢Æþ¼Ö¡×¤ÎÇÆ¼Ô¤Ë
¡½¡½4°Ì¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡»°É©¤¬àºÇ¹â·æºîá¤È¶»¤òÄ¥¤ë¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤ÎÂçÉý²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸ÊÂ¤ß¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©
»³ËÜ¡¡13Ç¯¤ËÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆSUV¥¿¥¤¥×¤ÎPHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï21Ç¯¤Ç¤¹¡£»°É©¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÅÅÆ°²½µ»½Ñ¡×¤È¡Ö»ÍÎØÀ©¸æµ»½Ñ¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤ò¥®¥¬À¹¤ê¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¡£PHEV»Ô¾ì¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë»°É©¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè4°Ì¡Û»°É©¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡×ºòÇ¯10·î31Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»°É©¤Î¿··¿¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡£²Á³Ê¤Ï526Ëü3500¡Á668Ëü5800±ß¤ÈÃÍ¤ÏÄ¥¤ë¤¬ÈÎÇä¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¹¥Ä´
¡½¡½¤É¤³¤¬¤ä¤ê¤¹¤®¡©
»³ËÜ¡¡³«È¯¿Ø¤Îà»°É©°¦á¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤Ä¤Æ»°É©¤Ï·Ð±Ä¤¬¸·¤·¤¤»þÂå¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â²ñ¼Ò¤òµî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Îº²¤È¡¢¥ë¥Î¡¼¡¦Æü»º¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¶¯¤ß¡Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ê¤É¡Ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¯¥ë¥ÞÂ¤¤ê¤¬¸«»ö¤Ë¹çÃ×¡£
ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ï700Ëü±ß¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÎÇä¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¹¥Ä´¡£à¥Ù¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¯¥é¥¹á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¾¦ÉÊÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½5°Ì¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¤Ç¤¹¡£Áö¤ê¤ò¤µ¤é¤ËÆÍ¤µÍ¤á¡¢Ç¯ÆâÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎDK¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËDK¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î´Æ½¤¼Ô¤Ïà¥É¥ê¥Õ¥È¥¥ó¥°á¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÅÚ²°·½»Ô»á¤Ç¤¹¡£¡¡
¡½¡½¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¤ò¿ä¤¹ÍýÍ³¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ650ÇÏÎÏ¡¢»þÂ®100¥¥íÅþÃ£¤Ï3.4ÉÃ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Éµé¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤Ï¿ôÃÍ¤ËÉ½¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬......EV¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤È¡¢Áö¤ë´î¤Ó¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¼Â´¶¤¹¤ë±é½Ð¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè5°Ì¡Û¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ö¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¡×´Ú¹ñ¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤¬¡¢ºòÇ¯6·î¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤¿¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ650ÇÏÎÏ¤ò¸Ø¤ë²á·ãEV
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡EV¤Ê¤Î¤ËÇú²»¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ð¡¼¤Ç¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¡¢²»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Þ¤ÇºÆ¸½¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÏ¢Â³¼þ²ó¤·¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¤ÎäµÑÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤âÍ¾Íµ¤Ç¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
»³ËÜ¡¡6°Ì¤ÏÃæ¹ñBYD¤¬º£Ç¯4·î15Æü¤ËÅêÆþ¤·¤¿SUV¤Î¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó7¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±EVÂè4ÃÆ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè6°Ì¡Û BYD¡Ö¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó7¡×Ãæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¤ÎBYD¤¬º£Ç¯4·î15Æü¤ËÆüËÜ¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿SUV¥¿¥¤¥×¤ÎEV¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÊ¸»ú¤É¤ª¤êBYD¤ÎÀ¤³¦ÀïÎ¬¼Ö
¡½¡½¤É¤³¤¬¥¹¥´¤¤¡©
»³ËÜ¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Ëàº²á¤¬½É¤ê»Ï¤á¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎBYD¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Îµ»½Ñ¤òÅêÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ²°½¸ÃÄÅª¤Ê¹Í¤¨¤¬¿§Ç»¤¤¥¯¥ë¥Þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó7¤Ï¿ôÃÍ¤ËÉ½¤ì¤Ë¤¯¤¤´¶ÀÎÎ°è¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¡¢¤½¤ì¤¬Áö¤ê¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥«¥é¥ª¥±µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÉ²»ÀÇ½¤â¹â¤¯²»Ï³¤ì¤âºÇ¾®¸Â¤Ê¤Î¤ÇÇ®¾§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç²Á³Ê¤¬¥¹¥´¤¤¡ª¡¡¸åÎØ¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¤¬495Ëü±ß¤Ç¡¢»ÍÎØ¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¤¬572Ëü±ß¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥³¥¹¥Ñ¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½7°Ì¤Ï6·î17Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æü»º¤ÎEV¡¢3ÂåÌÜ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤¹¡ª
»³ËÜ¡¡½éÂå¥ê¡¼¥Õ¤Ï10Ç¯¤ËÀ¤³¦½é¤ÎÎÌ»º·¿EV¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÌó70ËüÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ä¾¶á¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢à¸µÁÄá¤Ê¤Î¤ËÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æü»º¼«ÂÎ¤âÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£
¡ÚÂè7°Ì¡ÛÆü»º¡Ö¥ê¡¼¥Õ¡×EV¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÆü»º¤¬¸Ø¤ëEV¤¬¥ê¡¼¥Õ¡£º£²ó¤Î¿··¿¤Ç3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ·Ð±ÄºÆ·úÃæ¤ÎÆü»º¤ÎÀÚ¤ê»¥¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«!?
¡½¡½±øÌ¾ÊÖ¾å¤âµá¤á¤é¤ì¤ë3ÂåÌÜ¥ê¡¼¥Õ¤Ï¤É¤³¤¬¥¹¥´¤¤¡©
»³ËÜ¡¡àºÆÀ¸Æü»ºá¤Î¾ÝÄ§¤Î°ìÂæ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥í¥¸¥«¥ë¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¿·¤·¤¤Èô¤ÓÆ»¶ñ¤³¤½¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Å°Äì¤·¤¿¶õÎÏÀÇ½¤Î¸þ¾å¤äÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¸úÎ¨¸þ¾å¤Ê¤É¤Ë¤è¤êºÇÂç¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï600ÒÄ¶¡£
¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏÆü»º¼«Ëý¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×EV¡¦¥¢¥ê¥¢¤Î¹ü³Ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áö¤ê¤â¤«¤Ê¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£àµ»½Ñ¤ÎÆü»º¤Ï¾Ã¤¨¤ºá¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½8°Ì¤ÏºÆ¤Ó¥¹¥º¥¡£
»³ËÜ¡¡ºòÇ¯10·î¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É»º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Î¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤³¤¬¤ä¤ê¤¹¤®¡©
»³ËÜ¡¡¥¤¥ó¥É»º¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶4WD¤òÀßÄê¤·¡¢Áö¤ê¤âÀìÍÑ¤ÎÌ£¤Ä¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥º¥¤Ë¤·¤Æ¤Ï¹¶¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÁõÈ÷½¼¼Â¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Ã¡¢ÃÍÃÊ°Ê¾å¡ª¡×¤Ê²Á³Ê¤¬¶¯¤¤Éð´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥¹¥º¥»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇä¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Õ¥È¤ÈÊÂ¤Öà¥¹¥º¥¤Î´ð´´á¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè8°Ì¡Û¥¹¥º¥¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×ºòÇ¯10·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥º¥¤Î¾®·¿SUV¡¦¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡£À¤³¦70°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¡£²Á³Ê254Ëü1000¡Á282Ëü7000±ß
¢£EV¤ÇÂç¥ê¥¹¥È¥é¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡½¡½¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¡£9°Ì¤Ï¥Û¥ó¥À¤Ç¤¹¡ª
»³ËÜ¡¡CR¡ÝV e¡§FCEV¤Ç¤¹¡£CR¡ÝV¤Ï¥Û¥ó¥À¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëSUV¤Ç¡¢½éÂå¤Ï95Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Áª¹ÍÍýÍ³¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¥Û¥ó¥À¤ÏEV¿ä¤·¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏFCEV¡Ê¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¡Ë¤Î³«È¯¤Ï¥È¥è¥¿ÊÂ¤ß¤ËÄ¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ïà¥×¥é¥°¥¤¥óáFCEV¤Ç¡¢¿åÁÇ¥Õ¥ë½¼Å¶¤ÇÌó621Ò¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇÌó61Ò¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶áµ÷Î¥¤ÏEV¡¢Ãæ¡¦Ä¹µ÷Î¥¤ÏFCEV¤ÇÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¥È¥è¥¿¡¦¥ß¥é¥¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÂè9°Ì¡Û¥Û¥ó¥À¡ÖCR¡¾V e:FCEV¡×½¼ÅÅµ¡Ç½¤Î¤Ä¤¤¤¿FCEV¡£Ã¦ÃºÁÇ¤ÎÂçËÜÌ¿Åª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½¾õ¤Ç¤ÏºÇÂç5Ç¯´Ö¤Î¥ê¡¼¥¹ÀìÍÑ¼Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤¼è¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ÄÇ°
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
»³ËÜ¡¡¿åÁÇ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬²ÝÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢EVÁö¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤·¤«¤â¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¿¤Ó´¶¤¢¤ë²ÃÂ®¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Î¤è¤¦¤Êµ¿»÷¥µ¥¦¥ó¥É¤âÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ê¤¹¤®¡ª¡¡10°Ì¤Ï¥Ý¥ë¥·¥§¤ÎEV¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡¡¥¿¥¤¥«¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¯¥í¥¹¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ý¥ë¥·¥§¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊEV¼ûÍ×¤Î½Ì¾®¤Ë¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¡¡¥Ý¥ë¥·¥§½é¤ÎEV¡¦¥¿¥¤¥«¥ó¤Î¹©¾ì¤Ê¤É¤ÇÂç¥ê¥¹¥È¥é¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤Î¤¬¥¿¥¤¥«¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¯¥í¥¹¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡£»þÂ®100¥¥íÅþÃ£2.8ÉÃ¤Ç¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È10ÉÃ´Ö¤À¤±ºÇ¹â½ÐÎÏ884ÇÏÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾è¤ë¤È¡ÖEV¤Ç¤â¥Ý¥ë¥·¥§¤À¤Í¡ª¡×¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¸«»ö¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè10°Ì¡Û¥Ý¥ë¥·¥§¡Ö¥¿¥¤¥«¥ó¡¡¥¿¡¼¥Ü¥¯¥í¥¹¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡×¤ªÃÍÃÊ¤Ï2335Ëü±ß¤À¤¬¡¢»î¾è¼Ö¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥®¥¬À¹¤ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áí³Û3000Ëü±ßÆÍÇË¤È¤¤¤¦Ä¶¥»¥ì¥Ö²Á³Ê¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾è¼ÖÄê°÷¤Ï4¿Í
¡½¡½ÀË¤·¤¯¤â¼¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤ì!?
»³ËÜ¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯RS¤Ç¤¹¡£¥¿¡¼¥Ü¡õMTÀìÍÑ¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ï¥·¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢20Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤òÁà¤ë³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¯¥ë¥Þ¡£
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¾õÂÖ¤Î¥¿¥¤¥×R¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿à¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Äá¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀäÌ¯¤Ê¤µ¤¸²Ã¸º¤Ï¡¢¾ï¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤Î¥Û¥ó¥À¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼¡ÅÀ¡Û¥Û¥ó¥À¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯RS¡×ºòÇ¯9·î¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Ë¡¢¿·¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ëRS¤¬ÇúÃÂ¡ª¡¡¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ÎÅª¤Ë¡£²Á³Ê¤Ï439Ëü8900±ß
»£±Æ¡¿µÜ²¼Ë»Ë¡¡»³ËÜ²Â¸ã