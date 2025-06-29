È¿Ä®Î´»Ë¡¡¡È¿ÍÀ¸½é¡ÉÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿ÄÂ»ÙÊ§¤¤¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡£¥Ð¥¹¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤ë¤ó¤À¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ê51)¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥¶¥¥ä¥Þ¤Î³¹Æ»Êâ¤Î¹ Âè12ÃÆ¡¡ÆàÎÉ³¹Æ»¡¡È¿Ä®Î´»Ë»²ÀïSP¡ª¡×¡Ê¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÆó¾ò¾ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢47¥¥íÀè¤ÎÆàÎÉ¤Î¶½Ê¡»û¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆàÎÉ³¹Æ»¤ò¿Ê¤à¤â¤Î¤Ç¡¢È¿Ä®¡¢¥¶¥¥ä¥Þ¡¢¸µ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¬ÅÄÎè»Ò¤Î3¿Í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡14¥¥íÊâ¤¤¤¿Ëö¡¢ÅÓÃæ¤ÇÃæ½ñÅç±Ø¤«¤é¶áÅ´Âçµ×ÊÝ±Ø¤Þ¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê»³ºê¤«¤é¡Ö²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿È¿Ä®¤Ï¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¡£
¡¡¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥¹¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼Â²È¤¬¡¢±Ø¤«¤é°Õ³°¤È¶á¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢´ðËÜ¾è¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¡£¿ÆÀÌ¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¤Î»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»È¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸°ÊÍè¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºâÉÛ·¸¡×¤ÎÈ¿Ä®¤Ï¡¢±¿ÄÂ¤òÊ§¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤ë¿Í¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡£¥Ð¥¹¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¥Ð¥¹¤Î±¿ÄÂÊ§¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¾®³Ø¹»°ÊÍè¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¥¶¥¥ä¥Þ¤Ï¡Öµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¾®³ØÀ¸¤À¤«¤é¡¢È¿Ä®¤µ¤óÊ§¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎÁ¶â¤òÊ§¤¦ÃÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¬ÅÄ¤é¤«¤é¡È»ØÆ³¡É¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é»ÙÊ§¤¦È¿Ä®¡£¡Ö¤³¤³¤ËÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ»ö¤Ë¡È¿ÍÀ¸½é¥Ð¥¹±¿ÄÂ»ÙÊ§¤¤¡É¤ò½ª¤¨¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£