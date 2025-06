大阪・なんばと関西国際空港を結ぶ南海電鉄の特急ラピートに、宇宙飛行士姿のスヌーピーたちが星空を駆け抜けるデザインを施したラッピング列車がデビューします。

スターラックス航空は大阪=台北線を週14便運航しており、12月15日に関西空港就航5周年を迎えます。日本国内で鉄道車両のラッピングプロモーションを展開するのは今回が初めて。

ラッピング列車の運行期間は6月29日から12月中旬ごろまでを予定。車体には「SNOOPY is Shooting for the Stars」をテーマに、宇宙飛行士のヘルメットをかぶったスヌーピーと仲間たちが星空を飛び越え、夢を追う姿を描いています。

スターラックス航空は2020年に設立された台湾の新興キャリアで、そのロゴに描かれた北極星は、宇宙探索の初心を忘れない精神や創業者の張國煒氏の飛行への情熱、創業者の父である張栄発氏への敬意を象徴しているといいます。「台湾のエミレーツ航空」と称される高いサービス品質も注目を集めています。