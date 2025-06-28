¥°¥é¥Ë¥Õ¡¢¹ñÆâ2Å¹ÊÞÌÜ¤Î´ú´ÏÅ¹¤òÊ¡²¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¥«¥Õ¥§Ê»Àß¤äÊ¡²¬ÌÃ²Û¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â
¡¡Æ±Å¹¤Ï¡¢¸¶½É¤Î¡Ö¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ¡×¤Ë¼¡¤°¹ñÆâ2Å¹ÊÞÌÜ¤Î´ú´ÏÅ¹¡£¹ñÆâµÒ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºË¬ÆüµÒ¤âÂ¿¤¤Ê¡²¬¤Î¡È¿·¤¿¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼È¯¿®µòÅÀ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥¢¡¼¥È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Ê¡²¬¡¦Å·¿ÀÀ¾ÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿¾ì½ê¤ËÌó160ÄÚ¤ÎÇä¤ê¾ì¤ò¹½¤¨¡¢Å¹Æâ¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡×¤ò´Þ¤à9¥¾¡¼¥ó¤Ç¹½À®¡£¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Êgraniph studio¡Ë¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ¤Î¡Èº£¡É¤È¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¡¦È¯¿®¤¹¤ë¥¹¥¿¥·゙¥ª¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥·゙¤·Àß·×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åìµþ¤ËÂ³¤¯2Å¹ÊÞÌÜ¤ÎÆ³Æþ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌçÅ¹¡Ö¥ì¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÊREC COFFEE¡Ë¡×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥»¥¾¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ì¥³¥ë¥È¡ÊSAISON DES RÉCOLTES¡Ë¡×¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¥°¥é¥Ë¥Õ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿Ê¡²¬¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥À¥¤¥Ê¡¼¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¤¥Ó¡¼ ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡ÊBIG BABY ICE CREAM¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æ±Å¹¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âËÉÙ¤ËÅ¸³«¡£Ê¡²¬¤é¤·¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ÉÁ´14·¿¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¡²¬ÌÃ²Û¤Ç¤¢¤ëÀéÄ»²°¤Î¡Ö¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¡×¤äÅì±ÀÆ²¤Î¡Ö¤Ë¤ï¤«¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¤È¥°¥é¥Ë¥Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥·¥ã¥É¡¼¡×¡Ö¥¤¥«¥¯¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¢£¥°¥é¥Ë¥ÕÊ¡²¬Å·¿À Å¹ÊÞ³µÍ×
¥ª¡¼¥Õ゚¥óÆü¡§2025Ç¯7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾ 1-15-1 Å·¿ÀÀ¾ÄÌ¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢ 1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00¡Ê¥«¥Õ¥§¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥¿゙¡¼ 20:30¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È