¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥°¥é¥Á¥ã¥ó¡ÛÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡¶¯Å¨Áê¼ê¤Ë¡ÈÈþµ»¡É¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡Ö¥¿¡¼¥ó¤·¤¿´¶¤¸¤Ï¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£³£µ²ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï£²£¸Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½àÍ¥£±£²£Ò¤Î£±¹æÄú¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ÎÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê£´£·¡á°¦ÃÎ¡Ë¤À¤¬¡¢£²¹æÄú¤Ï¥¨¡¼¥¹µ¡¤ÈÁÈ¤à¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¡¢£³¹æÄú¤Ï¿¤ÓÀá°ì¤ÎÅòÀî¹À»Ê¤È¶¯Å¨¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¤¿¤À¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÅòÀî¤Î»Å³Ý¤±¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¸¶ÅÄ¤Îº¹¤·¤âµö¤µ¤Ê¤¤ÀäÌ¯¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Àï£±¹æÄú¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ£Ó£Ç£±£±´§¡¢¥°¥é¥Á¥ã¥ó£³£Ö¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö¥¿¡¼¥ó¤·¤¿´¶¤¸¤Ï¤¤¤¤¡£ºÇ½é¤Î¤«¤«¤ê¤«¤é¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¿¤Ó¤Ë¤Ï¿¶¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¡¤Ë¤â¹¥´¶¿¨¡£Í¥¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö½àÍ¥¤È»÷¤¿´¶¤¸¤Ç¹Ô¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£