¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡ÛÃÓ±ÊÂÀ¡¡¹¥ÁÇÀµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë¤âÄ´À°¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¡Öº£¤Î¤È¤³¤íµ¡Î¨¤Ï¤Ê¤¤´¶¤¸¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡ÖÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÁª¼ê²ñ²ñÄ¹ÇÕ¡×¤¬£²£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÓ±ÊÂÀ¡Ê£´£°¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬°ú¤Åö¤Æ¤¿£´£³¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£´£³¡ó¤Ç£Á¥é¥ó¥¯¤Î¹¥ÁÇÀµ¡¤À¡£ÆÃ·±¸å¤Ï¡Ö»î±¿Å¾¤Ç¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²óÅ¾¤ÏÍß¤·¤¤¡£Ä¾Àþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³§¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥¿¡¼¥ó¤Ï¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£º£¤Î¤È¤³¤íµ¡Î¨¤Ï¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á°¸¡¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¿ô»ú¤Û¤É¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À£´Í¥½Ð¤Ç£²ÀáÁ°¤Î£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿¼Àî¿¿Æó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç½àÍ¥¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¡¤ÎÈ¿±þ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Ïº£Ç¯£µÍ¥½Ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤Ç£Ö°ï£²²ó¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£ÅöÃÏ¤ÏºòÇ¯£··î°ÊÍè£±£±¤«·î¤Ö¤ê¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¶á¶·£µÀá¤Ç£´Í¥½Ð£±£Ö¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥ÁêÀ¿åÌÌ¤Ç¹¥ÁÇÀµ¡¤ò°ú¤¤¤¿¤À¤±¤ËÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£