¸µTOKIO¾¾²¬¾»¹¨¤Î²ñ¸«½ª¤ï¤ê¤ËÊóÆ»¿Ø¤¬Çï¼ê¡¡»°Ã«¹¬´î»á¡ÖÊ¬¤«¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î»á¤¬£²£¸Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¾ðÊó£·£ä£á£ù£ó¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤Ë²ò»¶¤·¤¿£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò£²£°Ê¬¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¾²¬¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔ¶à¿µ¤Ç¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤ë³Ð¸ç¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£¿ÍÀ¸¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À³Ø¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¾¾²¬¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤Ë²ñ¸«½ª¤ï¤ê¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡»°Ã«»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍýÏ©À°Á³¤ÈÀ¿¼Â¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¡¢³§¤µ¤ó¤¬Çï¼ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÊ¬¤«¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶Ã²¡£
¡¡¼èºà¤ÏÉñÂæ½ªÎ»¸å¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¹¤´¤¤ÌÀ¤ë¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¤ª¼Çµï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÌÀ¤ë¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¼Çµï¤ò¤ä¤Ã¤¿¸å¤Ç¡Êµ¤»ý¤Á¤ò¡ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£