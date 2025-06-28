¡Ö²¿»î¹ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤Î2»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¡¡¸òÎ®ÀïMVP¤Ç¹â¤Þ¤ëÃíÌÜÅÙ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¡×
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ5¡½0¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¸òÎ®Àï¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡¢2»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î¥¹¥¿¥á¥óÄêÃå¸å¤Ï5·î3¡¢4Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¤ÎÏ¢Â³»î¹çÌµ°ÂÂÇ¡£¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë°ÂÂÇ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎàÎ¢ÊÖ¤·á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸òÎ®ÀïÌÀ¤±½éÀï¤Î27Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¤³¤ÎÆü¤â2ÂÇÀÊËÞÂà¤Î¸å¡¢5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇµÕÊý¤ËÂç¤¤ÊÈôµå¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸Íã¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤Î¹¥Êá¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£8²ó1»à¤Ç¤ÏÆó¥´¥íÊ»»¦¤ËÅÝ¤ì¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2»î¹çÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¿»î¹ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£º£Æü¡¢ÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÌÀÆü¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸òÎ®Àï¤Ç¤ÏÁ´18»î¹ç¤Ë3ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨3³ä9Ê¬7ÎÒ¡¢8ÂÇÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨4³ä7Ê¬4ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸òÎ®Àï¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Ëµ±¤¡¢MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢6Ç¯¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤Î¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£4Æü´Ö¤ÎµÙÍÜÆü¤ò¶´¤ß¡¢ºÆ³«¤·¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Æ±»Î¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï2»î¹çÂ³¤±¤ÆÂÆ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¤·¤ÆÂÇ·â¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥ì¥Õ¥È¤ÎÈôµå¤â·ë¹½¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£Áá¤¯¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¤Î1ËÜÌÜ¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤ÇÎ©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¡¢2»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤Ç¤µ¤¨ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ë½àÈ÷¡¢ÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¡¢¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë