¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¼¯Åçº»´õ¡¡Åçº¬³®ÀûÂç²ñ¤Ç¡Ä¼ëÎ¤¤«¤é¥Ü¥³¥Ü¥³¡ÖµßµÞ¼Ö¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¼¯Åçº»´õ¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢ÃÏ¸µ¡¦Åçº¬¤Ç¹Ô¤ï¤¿³®ÀûÂç²ñ¤Ç¼«¿È¤¬Â°¤¹¤ë¡Ö¥´¥Ã¥º¥¢¥¤¡Ê£Ç£Å¡Ë¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¼ëÎ¤¡Ê£³£¶¡Ë¤ËÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢µßµÞ¼Ö¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾¹¾»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¤Î³®ÀûÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼¯Åç¤Î´õË¾¤Ç£Ç£Å¤ÎÆ±ÌçÂÐ·è¤¬·èÄê¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£±»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¯¤¸°ú¤¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢¼¯Åç¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¦£Ã¡¢°ðÍÕ¤È¤â¤«¡¢È¬¿ÀÍöÆà¤ÈÁÈ¤ß¡¢¼ëÎ¤¡õÁÔÎï°¡Èþ¡õÈÞÆî¤È£´ÂÐ£³¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯£¶·î¤Ë¶Ë°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÂç¹¾¸ÍÂâ¡×¡Ê¸½£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ë¤ò¶¯À©ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¼¯Åç¤Ï¡¢¼ëÎ¤¤È¤ÎÂÐÀï¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Íâ·î¤Ë£Ç£Å¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ëÎ¤¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ë¼¯Åç¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ë¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢¤ä¤ëµ¤½½Ê¬¤ÊÍÍ»Ò¤Ç»î¹ç¤Î¥´¥ó¥°¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¼¯Åç¤Ï¼ëÎ¤¤ò²¥¤êÈô¤Ð¤·¤Æµ¯»à²óÀ¸¤Ç´Ý¤á¹þ¤à¡£¤À¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÆâ¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤ÆÆ¨Áö¡£´ÑµÒ¤«¤éÆæ¤Î¡ÖÆ¨¤²¤í¥³¡¼¥ë¡×¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÆü´ÑÀï¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤òÃç´Ö¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÌµÍýÌðÍýÌá¤µ¤ì¤¿¾å¡¢Å¨Ì£Êý´Ø·¸¤Ê¤¯Ãç´ÖÁ´°÷¤«¤éÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢½õ¤±¤Æ¡¼¡ª¡×¤ÈÂçÀä¶«¡£¼ëÎ¤¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Æ¨¤ì¤¿¤¬¡¢ÁÔÎï¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Á¥ç¥Ã¥×¤ò¤¯¤é¤¤Àï°ÕÁÓ¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼ëÎ¤¤òÁê¼ê¤Ë¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤ò¸«Éñ¤¤¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¹¥Ï¢·¸¤âßÚÎö¡£¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Çò¸×¤ÇÄù¤á¾å¤²¤é¤ìÌåÀä¡£ºÇ¸å¤ÏÎ®±ê¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¼¯Åç¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢µßµÞ¼Ö¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤â¤¦¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÂ©¤â¤¿¤¨¤À¤¨¤ÇÁÊ¤¨¤Ä¤Ä¡Ö£Ç£ÅÂÐ·è¤Ï³®Àû¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÂÐ¼ëÎ¤¤µ¤ó°Ê³°¤Ç¤ä¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¤Ê¤¼¤«¼ëÎ¤¤µ¤ó¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Åçº¬¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼ëÎ¤¤«¤é¡ÖÅçº¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤Í¡£º£Æü¤Ïº»´õ¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¤â¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë£Ç£Å¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼¯Åç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤ê°ìÁØ¡¢¶âµû¤Î¥Õ¥ó¤È¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¼ëÎ¤¤Ë¤ª¤Ö¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¤·¤¿¡£