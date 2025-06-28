¡ÚÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û7¡¦8¿·½É¤Ç°úÂà¤¹¤ëÄ¹Ã«ÀîÈþ»Ò¡¡À¶¿å°¦¤é¤ÈÇ®Æ®¤òÅ¸³«¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê°ìÆü¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ï28Æü¡¢Åìµþ¡¦TOKYOSQUARE¡¡in¡¡Itabashi¤Ç¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¶½¹Ô¡ÖTJPW¡¡INSPIRATION¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£7·î8Æü¤Î¿·½ÉFACEÂç²ñ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò°úÂà¤¹¤ëÄ¹Ã«ÀîÈþ»Ò¤¬°úÂà¥í¡¼¥É¤Ç±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÇ®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤ÏÂè1»î¹ç¤ÇÀ¼Í¥¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¶¿å°¦¤È3Ê¬¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¡£Ä¹Ã«Àî¤ÈÀ¶¿å¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤òÂêºà¤È¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤¿±ï¤¬¤¢¤ë¡£¼ç¤Ë2014¡Á16Ç¯¤ËÅìµþ½÷»Ò¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿À¶¿å¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¥ê¥ó¥°¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤¬Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£À¶¿å¤Ï¥í¡¼¥×ÇÒ¤ßÅÏ¤ê¡¢¥«¥ß¥«¥¼¡¢¥í¥á¥í¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÈäÏª¡£Ä¹Ã«Àî¤â¥Ë¡¼¥É¥í¥Ã¥×¡¢Â·è¤á¼°¥Õ¥§¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¹¶¤á¹þ¤à¤â¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤ÏÂè4»î¹ç¤Ç¤ÏÄ»¶ô¤«¤ä¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëËÜ´ÖÂ¿·Ã¡¢¹âÀ¥¤ß¤æ¤¤ÈÂÐÀï¡£ÆÃÊÌ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤ÇºòÇ¯7·î¤Ë°úÂà¤·¤¿³ÑÅÄÆàÊæ¤¬Ì³¤á¤¿¡£Ä¹Ã«Àî¤¬¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÏ¢ÂÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¹âÀ¥¤Ï¥Á¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¿·â¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤Î±þ½·¤È¤Ê¤ë¡£¹âÀ¥¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎËÜ´Ö¤ò¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢Ä¹Ã«Àî¤ÎÂÎ¤Î¾å¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤ë¡£¹âÀ¥¤ÈËÜ´Ö¤¬¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ËÜ´Ö¤È³ÑÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢·¸¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï¹âÀ¥¤Ë¥¨¥ë¥Ü¡¼Ï¢ÂÇ¤«¤éÊÑ·¿ÒÄ¸Ç¤á¡£Ä¹Ã«Àî¤¬ËÜ´Ö¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤â¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡£¹âÀ¥¤¬Ä¹Ã«Àî¤òÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÅê¤²¤ë¡£¹âÀ¥¤¬³ÑÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÅê¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿³ÑÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬µÕ¤ËÅê¤²¤ë¡£Ä¹Ã«Àî¤¬ËÜ´Ö¡¢¹âÀ¥¤È¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Î¥é¥ê¡¼¡£ËÜ´Ö¤¬Ä¹Ã«Àî¤ËÏÓ¼è¤ê¼°DDT¡¢¥ï¥¸Ç¤á¤«¤éÏÓ¸Ç¤á¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÄ¹Ã«Àî¤Ï¡ÖINSPIRATION¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÅìµþ½÷»Ò¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥«¡¼¥É¤Ç¡Ë¡£»ä¤ÏÀ¶¿å°¦¤µ¤ó¤È¤âÂÐÀï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¼¡¤Î»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤ÏÂ¿·Ã¤µ¤ó¤È¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«ÆàÊæ¤µ¤ó¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡£ÎÙ¤Ë¤Ï°Â¿´¤Î¤È¤ê¤Ã¤Ô¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£