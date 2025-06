27日にベルギーのロイヤル・ユニオン・サンジロワーズからドイツ1部のホッフェンハイムに移籍することが決まった日本代表DF町田浩樹。その紹介映像が話題となっているようだ。



現在27歳の町田は22年の夏に鹿島アントラーズからユニオンSGに期限付きで移籍。翌年に完全移籍へ移行すると今季は公式戦48試合に出場し、クラブの90年ぶりとなるリーグ優勝に大きく貢献した。これらの活躍が認められ、ついに欧州5大リーグへのステップアップを果たした。





Koki has made his decision. It is very effective. pic.twitter.com/Vz3y8OgKU5