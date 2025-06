結成45周年、吾妻光良が率いる総勢12名によるジャンプ&ジャイブバンド“吾妻光良 & The Swinging Boppers”が、2026年1月11日(日)LINE CUBE SHIBUYAにて単独公演を行なうことを発表した。 2024年に発表したオリジナルアルバム『Sustainable Banquet』が好調なセールスを続け、リリースしたばかりのアナログLPも引っ提げて6月28日(土)には渋谷クラブクアトロでワンマンライブを開催した彼ら。 結成45周年イヤーを締めくくるホールワンマンとなるLINE CUBE SHIBUYA公演は、バンドの歴史を彩ってきたご機嫌すぎるレパートリーの数々を、バンドにゆかりのあるさまざまなゲストを交え披露するとのこと。 開催決定にあたり吾妻光良からコメントも到着している。 ◆ ◆ ◆ ■吾妻光良コメント(公演開催に寄せて)スウィンギン・バッパーズは2026年1月11日にクラブクアトロさんの協力で、渋谷公会堂(LINE CUBE SHIBUYA)にて、単独公演を催すこととなりました。公会堂での演奏は1979年12月の、多くの管楽器メンバーが在籍していた学内ジャズ・サークル定期発表会の中野公会堂以来でしょうか。当時より年齢は3倍以上、レパートリーは15倍以上に増えました。全曲お届けすることは出来ませんが、座ってゆっくりお楽しみ頂ければ何よりです。 ◆ ◆ ◆ <CLUB QUATTRO presents 吾妻光良 & The Swinging Boppers 45th Anniversary “SPECIAL BANQUET”> 2026年1月11日(日)LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)16:00開場/17:00開演 ※途中休憩あり <出演者>吾妻光良 & The Swinging Boppersゲスト有り(後日発表) <料金>前売 ¥8,500(税込/全席指定)<一般発売日>2025年9月6日(土)10:00〜 ■主催/制作:PARCO■協力:Sony Music Labels Inc.■お問い合わせ:ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077(平日12:00〜18:00) <備考>■小学生以上チケット必要(未就学児入場不可)■予約/購入制限:お一人様4枚まで <チケット販売スケジュール>■最速先行・6月28日(土)21:00〜7月6日(日)23:59受付受付URL:https://w.pia.jp/t/boppers25/ ■一般発売・9月6日(土)10:00〜一般発売開始 アナログLP 『Sustainable Banquet』 購入はこちら https://MitsuyoshiAzumaandTheSwingingBoppers.lnk.to/SustainableBanquet_LP品番:MHJL-450 価格:¥4,620(tax in)発売元:ソニー・ミュージックレーベルズ特設サイトはこちら https://www.110107.com/boppers […]

