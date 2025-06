6月28日に100公演目となる主催対バンイベント<ツレ伝100th Anniversary ツレ伝フェス2025>を開催した忘れらんねえよが、早くも最新シリーズ<ツレ伝2025>を2025年8月に下北沢・名古屋・神戸にて4公演開催する。 101回目のツレ伝「フェス呼んでくれた仲間篇」は、8月2日(土)に下北沢SHELTERにてRhythmic Toy WorldとLACCO TOWERをツレに招いて開催。忘れらんねえよは、Rhythmic Toy Worldが昨年初主催したフェス<玩具対戦>へ出演し、LACCO TOWER主催フェスへは毎年出演し続けている。 102回目のツレ伝「ズッ友と下北沢にて篇」は、8月3日(日)に同じく下北沢SHELTERにて、忘れらんねえよ結成当初からの盟友、THEラブ人間との2マンライブ。忘れらんねえよはTHE ラブ人間主催サーキットフェス<下北沢にて>には第一回開催からフル出場を続け、昨年の2024年にTHEラブ人間のツアー仙台公演にも出演。まさに”ズッ友” な仲といえる。 103回目のツレ伝は、超☆社会的サンダルをツレに迎え、8月7日(木)に神戸・太陽と虎にて開催。神戸での<ツレ伝>開催は2017年以来8年ぶりだ。5月に開催された忘れらんねえよ主催の<忘れらんねえ夜>に出演した超☆社会的サンダルは今回<ツレ伝>初出場となり、”ニューカマーとおじさん篇”のサブタイトルどおり世代の離れた激闘が予想される。なお太陽と虎の店長、風次氏が代表理事を務める神戸の復興支援チャリティーロックフェス<COMING KOBE>には忘れらんねえよも出演を続けている。 8月8日(金)104回目のツレの神聖かまってちゃんは2014年の<ツレ伝ツアーファイナル ~そして伝説へ~><ツレ伝フェス>に続く3回目の<ツレ伝>出演となる。公演名の”ロックンロールは鳴り続ける篇”には神聖かまってちゃんの代表曲「ロックンロールは鳴り止まないっ」へのリスペクトとCLUB UPSET20周年への想いが込められている。 2014年に始まった「ツレ伝」は対バン形式の忘れらんねえよ主催イベントで、これまでに数々のツレ(対バン)と共演してきた、忘れらんねえの代名詞ともいえるライブシリーズ。<ツレ伝2025>4公演についてはオフィシャル最速先行(抽選)がスタートした。こちらの受付期間は6月30日(月)23:59まで。 <ツレ伝2025>開催概要 ■101回目のツレ伝「フェス呼んでくれた仲間篇」2025年8月2日(土)東京 下北沢SHELTEROPEN 18:00/START 18:30ツレ:Rhythmic Toy World/LACCO TOWER ■102回目のツレ伝「ズッ友と下北沢にて篇」2025年8月3日(日)東京 下北沢SHELTEROPEN 18:00/START 18:30ツレ:THEラブ人間 ■103回目のツレ伝「ニューカマーとおじさん篇」2025年8月7日(木)神戸 太陽と虎OPEN 18:30/START 19:00ツレ:超☆社会的サンダル ■104回目のツレ伝「ロックンロールは鳴り続ける篇」2025年8月8日(金)名古屋 CLUB UP SETOPEN18:30 /START 19:00ツレ:神聖かまってちゃん チケット:オフィシャル最速先行(抽選) 6/28 (土) 21:00 〜 6/30(月)23:59まで・スタンディング \ 5,000 (税込)+1D・U-22 \3,500 (税込)+1DチケットURL: https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2525140お問い合わせ:TOTAL INFO: ATFIELD […]

