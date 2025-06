8人組女性グループのGirls2が28日、東京ガーデンシアターで全国ツアー「Girls2 LIVE TOUR 2025−ガルガルエイト−6th Anniversary Party」を開催した。

全国9都市10公演を回る全国ツアーの最終日。26日にデビュー6周年を迎え、リーダー鶴屋美咲(22)は「15歳から活動させてもらって、今もこうして続けられていることがすごくうれしい。青春すべてを注いできた大切な場所が今もこうしてあることがうれしい」と語った。

“グッドゲーム”をコンセプトに、平成初期のゲームセンターを模した演出や映像を交え「Bye−Bye−Bye」「チュワパネ!」など全41曲を披露。「80's Lover」では小田柚葉(20)と山口綺羅(21)のボイスパーカッションを交えてパフォーマンスするなど、多彩なパフォーマンスで5000人のファンを熱狂させた。

中盤にはコラボグッズを発売していたDJ Hello Kittyが登場。「Here We Go」「Give Me Love」の2曲でDJパフォーマンスを披露し、大歓声を浴びた。

アンコールでは、9月24日発売予定のエイベックス移籍後初となる新作EPに収録する「桃色片思い feat. Gorie」「LET ME DANCE」「さくら、届け」の3曲を初パフォーマンス。「桃色片思い」ではガレッジセールのゴリ(53)扮(ふん)するGorieがサプライズ登場。キレキレのダンスで会場を盛り上げ、Gorieは「ゴリゴリとガルガルのコラボ行けた!」と喜んだ。

7年目に突入し、鶴屋は「これまで本当にマルチに活動させてもらった。皆さんがチャンスを与えてくださったからだと思っているので、感謝の気持ちでいっぱいです。活動の1つ1つが血となり肉となり、私たちを成長させてくれたと思っています」と感謝を語った。

続けて「(レーベルの)移籍というタイミングではありますけど、方向転換というよりも、今まで積み上げてきたものを信じて、レベルアップした私たちを見せていきたいと思います」と力を込め、「デビュー当初からずっと言っていたアリーナツアーがまだできていない。アリーナとは言わずドームもスタジアムも、まだまだ夢を持っているので、ここからさらに加速していく気持ちでやっていきたい」と意気込んだ。