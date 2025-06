BLANKEY JET CITY『VANISHING POINT』

BLANKEY JET CITYのラストツアーに密着したドキュメンタリー映画『VANISHING POINT』(2013年公開)が、フルHDにアップコンバートされた最新映像で、7月5日と6日の2夜連続、BLANKEY JET CITY Official YouTube ChannelでYouTubeプレミア公開される。 浅井健一(Vo/Gt)、照井利幸(B)、中村達也(Dr)による伝説の3ピースロックバンド“BLANKEY JET CITY”。2000年の衝撃の解散後、24年以上経った今もなお、音楽シーンに絶大な影響力を誇り、全世代のアーティストから激しくリスペクトされ続けている。 衝撃の解散ライヴ“LAST DANCE”2DAYS開催から25年となる今年2025年7月9日に、未公開映像の2000年7月8日初日ライヴ映像(フル)と貴重なリハーサルシーンやバックステージの様子が記録された未公開ドキュメンタリー映像集を含む、完全版『LAST DANCE COMPLETE BOX』が発売されることが4月に突如発表され、話題となった。 そんな彼らのラストツアーに密着したドキュメンタリー映画『VANISHING POINT』(2013年公開)が、フルHDにアップコンバートされた最新映像で、7/5(土)と6(日)の2夜連続、BLANKEY JET CITY Official YouTube ChannelにてYouTubeプレミア公開されることが発表された。 この作品は、『LAST DANCE』をはじめ、数々のBLANKEY JET CITYのライヴ映像作品を手がけた映像作家・翁長裕氏が監督を務め、BLANKEY JET CITYのラストツアー『LOVE IS DIE DIE IS A CHANGE』(2000年5〜6月)と、横浜アリーナで行われたツアーファイナル『LAST DANCE』(2000年7月8、9日)の全公演のライヴ&舞台裏に密着した映像を編集した、解散直前のバンドを追った珠玉のドキュメンタリー映画だ。2013年公開 BLANKEY JET CITYドキュメンタリー映画『VANISHING POINT』(フルHD ver)7/5(土) 21時〜7/6(日) 17時〜両日BLANKEY JET CITY Official YouTube ChannelでYouTubeプレミア公開※アーカイブはなし。