【「Shadowverse EVOLVE」ブースターパック「新たなる創世」】 7月11日 発売予定 価格:1パック 440円

ブースターパック「新たなる創世」

Cygamesとブシロードが共同で開発・運営を行なっているTCG「Shadowverse EVOLVE」の最新ブースターパック「新たなる創世」が7月11日に発売される。

最新ブースターパック「新たなる創世」の発売に先駆けて新カード3枚の独占公開権をいただいたので、早速紹介したい。

「Shadowverse: Worlds Beyond」第1弾カードパックのカードが登場

「新たなる創世」は、その原作的な位置づけとなる「Shadowverse: Worlds Beyond」より、第1弾カードパック「伝説の幕開け / Legends Rise」のカードを中心に構成している。「Shadowverse: Worlds Beyond」は、「Shadowverse」の新作タイトルとして6月17日に配信されたデジタルカードゲームだ。

今回、「Shadowverse」が「Shadowverse: Worlds Beyond」に生まれ変わったことで、TCGの「Shadowverse EVOLVE」も、新要素「超進化」が加わり大きく進化することになる。「新たなる創世」というタイトルも「Shadowverse EVOLVE」が次のステップへと進んだことを予感させる。

「伝説の幕開け / Legends Rise」では、「アルベール」や「フォルテ」などの人気キャラクターに加えて、全く新しいキャラクターも複数登場しており、それらのキャラクターが「新たなる創世」にも登場することが予想される。

基本レアリティは、LGが29種、GRが28種、SRが28種、BRが36種だが、パラレル仕様として、基本レアリティのカードとイラストや加工、フレームデザインが異なるSPが1種、URが7種、LGと加工やフレームデザインが異なるSLが29種収録される。また、トークンカード22種(うち再録13種)もパックに封入されている。なお、通常カードやトークンカードにも一部プレミアム仕様のカードがある。

ボックス特典として、「Shadowverse: Worlds Beyond」のゲーム内アイテムを獲得できるシリアルコードとPRカードが1枚封入されている。ボックスを購入するごとにゲーム内でもらえるアイテムはステップアップしていく。

ボックスを購入するごとに「Shadowverse: Worlds Beyond」で使えるゲーム内アイテムがもらえる

さらにボックス特典としてPRカードがランダムで1枚もらえる

ファンファーレ能力で「フェアリー」トークン1体を場に出し、進化もできる「フェアリーテイマー」

エルフクラスのコスト2フォロワーカード「フェアリーテイマー」。ファンファーレ能力で「フェアリー」トークン1体を場に出せ、コスト1で進化が可能だ

エボルヴフォロワーカード「フェアリーテイマー」。進化時に自分の場の他の妖精・フォロワーやEXエリアの妖精・フォロワー2枚までを攻撃力+1、体力+1できる

こちらの「フェアリー」トークンもこのブースターパックに収録されている

今回、独占公開権をいただいたカード3枚は、すべてエルフクラスのカードである。「フェアリーテイマー」は、BRのフォロワーカードで、コスト2で攻撃力は1、体力も1、タイプは「妖精・エルフ族」である。

ファンファーレ能力で「フェアリー」トークン1体を場に出せるほか、コスト1で進化することができる。進化することで、攻撃力と体力がそれぞれ2になり、進化時に自分の場の他の妖精・フォロワーや自分のEXエリアの妖精・フォロワー2枚までを選び、それらを攻撃力+1、体力+1できるようになる。

小型フォロワーであるが、前弾で強化された「妖精エルフ」デッキの攻撃力を底上げすることができ、前弾で登場したエルフクラスのコスト2フォロワーカード「ヒーリングフェアリー」とも強いシナジーを持つ。

ファンファーレ能力で自分の場の他の「エルフ」フォロワーを攻撃力+1、体力+1する「舞い踊る妖精」

エルフクラスのコスト3フォロワーカード「舞い踊る妖精」。ファンファーレ能力で、自分の場の他の「エルフ」フォロワーすべてを攻撃力+1、体力+1する

「舞い踊る妖精」は、BRのフォロワーカードで、コスト3で攻撃力は2、体力も2、タイプは「妖精」である。ファンファーレ能力で、自分の場の他の「エルフ」フォロワーすべてを攻撃力+1、体力+1することができる。

この「エルフ」フォロワーというのはクラスを指しており、カードタイプによらず「エルフ」クラスのフォロワーならすべてが対象となるため、場に多くのフォロワーが並んでいるときに出せば(場の上限は5体まで)、自身以外のすべてのフォロワーをパンプアップできるため、相手の計算を大きく狂わせることができる。一見地味に見えるが、かなり強力である。

新たに「Shadowverse EVOLVE」を始めるにも絶好のタイミング

今回紹介した3枚のカードは、人気デッキタイプの一つ「妖精エルフ」をさらに強化するカードである。「妖精エルフ」は2025年4月に発売された「絶傑の試練」でも強化されており、今回さらに恩恵を受けることになる。小粒の「エルフ」フォロワーを多数並べて、一斉に強化することで、アドバンテージを得ることができる。

「新たなる創世」では、進化を超える超進化という新たな要素が登場し、より戦略性に富む対戦が楽しめるようになる。まだ未公開のカードが多数あり、新たなコンセプトのデッキの作成はもちろん、さまざまな既存のデッキタイプを強化できるカードも登場するだろう。

これまで「Shadowverse EVOLVE」をプレイしていた人にとっても待ち遠しいブースターパックだが、6月27日には新要素に対応した構築済みデッキ2種類が発売される予定で、6月27日~8月10日まで全国で初心者講習会が開催される。「Shadowverse EVOLVE」を新たに始めるにも絶好のタイミングであろう。

