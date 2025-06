鈴木実貴子ズが、6月28日に東京・下北沢SHELTERにて開催した<あばら>ツアーのファイナル公演を開催し、インディーズ時代の楽曲を再録したミニアルバム『瞬間的備忘録』を9月24日にリリースすることを発表した。 ミニアルバム『瞬間的備忘録』には、CDとDVDが収録され、CDにはインディーズ時代の楽曲を“鈴木実貴子”と“ズ”の2人編成で改めてレコーディングを行なった音源が5曲が収録される。付属される映像作品には、6月28日に行なった<あばら>ツアーファイナルのライブ映像に加え、ライブ当日の鈴木実貴子ズを追ったドキュメント映像が収録されるという。 鈴木実貴子ズにとって、初の公式ライブ映像となるので、この機会にぜひゲットして、鈴木実貴子ズのライブを体感してもらいたい。 ◆ ◆ ◆ ◾️鈴木実貴子(Vo, Gt)コメント『なんか曲には古くなっていくのと、色褪せない曲と、成長してく曲があって、この5曲は色褪せなかった曲です。色褪せる事が悪い訳じゃ無いけど、記憶が古く「思い出」みたいになると、今のライブではやりたく無い。今でもやりたいと思える勇者×5。勇者っていうとかっこよく強い感じがするけど、ボロボロの方。ボロボロになっても「まだ俺、戦えます!」て言ってきてる。今でもライブでよくやるし、味もかわってきてる。変化した味もまだおいしく感じる。そんな大事な曲たち。ほんでDVDもセット。今、この、メジャーになって、2人編成で、今のこの瞬間の、自分らができるライブをジップロックする感じ。瞬間的備忘録。ライブは思い出や過去にはなるが、この5曲のボロボロ勇者たちみたいにこの映像も色褪せない映像であって欲しいなぁと思います。 ◆ ◆ ◆ また、12月13日に東京・鶯谷 ダンスホール新世紀でワンマンライブ<危機一発>を開催することを発表した。なお、本日開催された<あばら>リリースツアーファイナル公演のセットリストをプレイリストにして公開しているので、こちらも是非チェックしてほしい。 ■<あばら>ツアーファイナル/セットリストプレイリスト ▼2025年6月28日(土)東京・下北沢SHELTERhttps://lnk.to/abaratour ■ミニアルバム『瞬間的備忘録』2025年9月24日(水)リリース(CD+DVD)CRCP-20616 / ¥5,000(税込) ◆CD収録内容 ※全5曲収録 1. 坂 2. 都心環状線 3. 夕やけ 4. 正々堂々、死亡 5. あきらめていこうぜ ◆DVD収録内容・2025年6月28日<あばら>ツアーファイナル@下北沢SHELTERライブ映像・ライブ当日の鈴木実貴子ズを追ったドキュメント映像 ■ワンマンライブ<危機一発> 2025年12月13日(土)@東京・鶯谷 ダンスホール新世紀※チケット詳細は近日発表 ■「あばら」ツアー 2025年3月31日(月)京都・Live House nano→延期:2025年7月3日(木)京都・Live House nano▼チケット情報https://vintage-rock.com/artists_events/suzukimikikozu/ 関連リンク ◆鈴木実貴子ズ オフィシャルサイト◆鈴木実貴子ズ オフィシャルYouTubeチャンネル◆鈴木実貴子ズ オフィシャルInstagram◆鈴木実貴子ズ オフィシャルTikTok

