乃木坂46が、39thシングル「Same numbers」(7月30日発売)のジャケットアートワークを公開した。 ◆乃木坂46 画像 アーティストビジュアル・アートワークのコンセプトは“バカンスを楽しむサマーガールズ”。センターを担う4期生・賀喜遥香をはじめ、メンバーが海辺のデッキを舞台に、バカンスを全力で満喫している姿を表現されている。フレッシュでジューシーな乃木坂の夏の香りが漂うクリエイティブだ。 今作のクリエイティブディレクション・アートディレクションを手掛けるのは和田昇とNKCN。37thシングル「歩道橋」、38thシングル「ネーブルオレンジ」に続き3度目のタッグとなる。 また、同時に表題曲「Same numbers」の楽曲とミュージックビデオが7月1日0時に同時配信されることも発表となった。 乃木坂46は7月から9月にかけて<真夏の全国ツアー2025>を開催。北海道・静岡・大阪・宮城・福岡・香川・東京の全国7都市16公演と各地を駆け巡る。ファイナルとなる東京公演は“聖地”明治神宮野球場で、9月4日〜7日の計4日間にわたり実施される。 ◾️39thシングル「Same numbers」発売日:2025年7月30日(水)-Package-https://nogizaka46.lnk.to/20250730_Samenumbers_PKG -「真夏日よ」Streaming& Download-https://nogizaka46.lnk.to/_manatsubiyo ◆Blu-ray付き初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13370〜13371 / \2,000(税込)初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13372〜13373 / \2,000(税込)初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13374〜13375 / \2,000(税込)初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13376〜13377 / \2,000(税込) ◆初回仕様限定盤・封入特典応募特典シリアルナンバー封入メンバー生写真1枚封入(各TYPE別39種より1枚ランダム封入) ◆通常盤 / CDのみ通常盤 / SRCL-13378 / \1,200(税込) ■<乃木坂46 真夏の全国ツアー2025> 2025年7月5日・6日 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ2025年7月12日・13日 静岡県・エコパアリーナ2025年7月16日・17日 大阪府・大阪城ホール2025年8月2日・3日 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ2025年8月9日・10日 福岡県・マリンメッセ福岡A館2025年8月16日・17日 香川県・あなぶきアリーナ香川2025年9月4日・5日・6日・7日 東京都・明治神宮野球場 関連リンク ◆乃木坂46 オフィシャルサイト◆乃木坂46 オフィシャルX◆乃木坂46 オフィシャルInstagram◆乃木坂46 オフィシャルYouTubeチャンネル◆乃木坂46 YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」◆乃木坂46 オフィシャルTikTok

The post 乃木坂46、「Same numbers」ジャケットアートワークは“バカンスを楽しむサマーガールズ” first appeared on BARKS.