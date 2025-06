「blow the whistle」の意味は？直訳しても意味が通じません！【1分英会話】

正解は「告発する」でした!

「blow the whistle」は、不正などを告発することを指します。

サッカーなどの試合で審判がホイッスルを吹くイメージですよ。

「He blew the whistle on his coworker when he found out about the bribery.」

(同僚の賄賂の事実について知った彼は、その同僚を告発した)