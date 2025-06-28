¹âÄÅ´ÆÆÄ¤¬ºå¿ÀÀèÈ¯±¦ÏÓ¤ËÃ¦Ë¹¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¿¹²¼¤Î°ìÈ¯¤Ëµã¤¤¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 2-0 ¥ä¥¯¥ë¥È(28Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
¥ä¥¯¥ë¥È¤Ïºå¿À¤Ë´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢Á°Æü¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤Ï2²ó¤Î»°¼ÔËÞÂà°Ê³°¡¢Ëè²ó¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤Ç4²ó¤Þ¤Çºå¿ÀÂÇÀþ¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·5²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ë¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤Î»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ë2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¼ºÅÀ¡£6²ó¤òÈï°ÂÂÇ6¡¢8Ã¥»°¿¶¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤Ç2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¹â¶¶Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤è¤¯Ç´¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÓÃæ¤Þ¤Ç»Íµå¤â½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤ëµå¼ï¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÂÇÀþ¤Ïºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È3ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢2ÎÝ¤òÆ§¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤È7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òµö¤·¤¿±¦ÏÓ¤ËÃ¦Ë¹¡£¡Ö¡Ê»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ë5¿Í¤·¤«¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´°ÉõÉé¤±¤ÎÂÇÀþ¤òÃ²¤¤Þ¤·¤¿¡£