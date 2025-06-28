¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³Àî¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÏËÜÎÝÂÇ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä¸Þ½½Íò»á¡Ö¹â¤¯¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤¿¤á¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È²òÀâ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹â¤¬¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËËÜÎÝÂÇ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ÂÇµå¤òÊü¤Ä¤â¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡»³Àî¤Ï0¡Ý5¤Î6²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¡¦ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤¬1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î138¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ø¹â¡¹¤È¾å¤¬¤ê¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÏËÜÎÝÂÇ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢É÷¤ËÌá¤µ¤ì¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¡£
¡¡28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥í¥Ã¥Æ¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤Ï¡¢¡ÖÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¤¯¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤¬¤¿¤á¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï´°àú¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë