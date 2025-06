今だけ限定のお店も！ おすすめ「サントノレ」7選

フランスの伝統菓子「サントノレ」を知っていますか? サクサクのパイ生地とシュー生地とクリームを味わえる、かわいい見た目のスイーツです。7月に開催される⽇本最⼤級のフランス菓⼦の祭典「ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク2025」の今年のテーマが「サントノレ」。このイベントでは、さまざまな「サントノレ」を楽しめるので、お出かけ候補にいかがですか。

フランスの伝統菓⼦「サントノレ」とは

サントノレ 写真:ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク2025

「サントノレ」とは、19世紀パリで生まれたフランス伝統菓子です。その名は、パティシエやブーランジェ(パン職人)の守護聖人である「聖オノレ(Saint-Honoré)」に由来します。発祥は、パリのサントノレ通りにあった「シブースト」というパティスリー。1840年代、当時のパティシエ、オーギュスト・ジュリアンによって生み出されました。

サクサクのパイ生地とシュー生地を土台に、縁にはキャラメリゼしたプチシューを飾り、中央にはカスタードクリームや、カスタードにメレンゲを加えた軽やかなクレーム・シブーストなどが贅沢に詰められます。見た目の美しさと食感のコントラストが大きな魅力です。

伝統と創造性が詰まった「サントノレ」は、今でもフランスのパティスリー文化を象徴する存在として、多くのシェフたちに愛され、現代的にアレンジされながら受け継がれています。

日本各地のパティスリーやレストラン、ホテルが参加するフランス菓子の祭典

名店の「サントノレ」

2021年にスタートし、毎年多くの人々を魅了している「ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク」。初回は「パリ・ブレスト」で、「ミルフィーユ」「エクレア」「サヴァラン」といった、フランス伝統菓子をテーマに開催してきました。共通のテーマに基づいて各店が個性あふれるオリジナルスイーツを提供し、奥深いフランス菓子の魅力を再発見できるイベントです。パティシエたちの思いが詰まった逸品を目当てに名店を巡り、食べ比べを楽しめるのも魅力。イベント期間中は各店が趣向を凝らして生み出すこだわりの「サントノレ」を存分に楽しめます。

個性あふれるおすすめ「サントノレ」

1. ル・ショコラ・アラン・デュカス

サントノレ・ショコラ

フランス・パリ発のショコラトリー「ル・ショコラ・アラン・デュカス」では、エグザ(六角形)、エレガンス、夏、グルマンド(美食)というキーワードをもとに、新たな「サントノレ」を表現した「サントノレ・ショコラ」1,980円を提供します。六角形のショコラ風味パイ生地の上に、薄くキャラメリゼした小さなショコラシューを並べ、その上にカカオ75%のショコラクリームとふんわり軽やかなバニラ風味のクリームを絞っています。さらに中央と周囲の大きめのシューには、濃厚なショコラクリームを詰め、サクッと香ばしいショコラ風味のシュー生地と、クリーミーで口どけのよいクリーム、芳醇なショコラの香りが楽しめます。

2. NAMIKI667

サントノレ オーガニックチョコレート コーヒー バニラ

銀座並木通りにあるホテル「ハイアット セントリック 銀座 東京」内の人気ダイニングバー「NAMIKI667」は、今回初参加。ペストリーシェフ大澤隆一氏が手掛けた「サントノレ オーガニックチョコレート コーヒー バニラ」2,250円は、オーガニックチョコレートのクリーム、シューの上に、薄く仕上げたコーヒーゼリーを重ね、バニラアイスの甘さと組み合わせた、夏でも軽やかに楽しめる一皿です。ラム酒を加えることで、より大人の味わいに。さらに、砕いたキャラメルをシューの下に忍ばせることで、コーヒーとは異なる苦みのニュアンスを加え、味に奥行きを持たせています。

3. カフェタナカ

サントノーレ・アグリューム&カフェ

名古屋・上飯田の名店「カフェタナカ」からは、日差しのようにまばゆい素材が重なり合う、季節感あふれる「サントノーレ・アグリューム&カフェ」1,080円を提案。太陽をたっぷりと浴びて育った愛媛県産・清見オレンジのジューシーなクリームと、フルーティーな香りの自家焙煎エチオピアコーヒー豆を使用したショコラブランクリームに、パッション&オレンジガナッシュの爽やかな酸味が重なります。キラリと輝くシューのキャラメリゼとの相性も抜群で、伝統菓子をベースにしながらも、素材の個性が引き立つ一品です。

4. ナチュールシロモト

ピスターシュグリオットサントノーレ

1999年にオープン、京都府南部で地元の人に長く愛されているパティスリー「ナチュールシロモト」からは、城本 智和シェフによる一品「ピスターシュグリオットサントノーレ」594円が登場。サクサクのパイ生地にカスタードクリーム入りの飴がけしたプティシューとピスタチオクリームを重ね、旬のグリオットチェリーを美しく飾っています。濃厚なピスタチオクリームと甘酸っぱいグリオットチェリーが絶妙なハーモニー。まるでアートのような美しさで、素材の魅力を最大限に引き出したナチュールシロモトらしいサントノーレです。

5. ル ミュゼ ドゥ アッシュ KANAZAWA

サントノーレパルマ

「食べログ スイーツ WEST 百名店」にも選出されている石川県・金沢のパティスリー&カフェ「ル ミュゼ ドゥ アッシュ KANAZAWA」では「サントノーレパルマ」990円を提供。石川県産の柳田ブルーベリーを使い、果実感とほどよい酸味を引き立てたクリームとコンフィチュールに仕上げています。さらに、香り高い琉球紅茶チャイのクリームをシューの中に閉じ込め、バニラ風味のクランブルが全体を優しく包み込む、上品で奥行きのある一品です。

6. パティシエ シマ

サントノーレショコラ・テッカンノン

麹町にあるフランス菓子界のレジェンド・島田 進氏が創業した「パティシエ シマ」現在は2代目島田徹氏がオーナーシェフとしてお店を守っています。「サントノーレショコラ・テッカンノン」756円は、鉄観音というウーロン茶とチョコレートを組み合わせた新しい味わいです。

7. アディクト オ シュクル

Saint-Honoré Éveil d’Éte

「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」に選出されている都立大駅近くの「アディクト オ シュクル」からは、ココナッツ、イチゴ、ライムを使った「Saint-Honoré Éveil d’Éte」821円が登場。

北海道から沖縄まで多彩な店舗が参加する「ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク2025」で、スイーツ巡りの楽しさを体験してみてはいかがでしょう。

イベント情報ページ:https://francepatisserieweek.com/

開催日程:2025年7月1日〜7月31日

※価格はすべて税込。

文:佐藤明日香

写真:「ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク2025」から

