【ラジオNIKKEI賞】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『2勝馬か重賞2着以上、1枠～3枠、8番人気と9番人気』

【ラジオNIKKEI賞】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『2勝馬か重賞2着以上、1枠～3枠、8番人気と9番人気』
テレビ東京・冨田有紀アナから『第74回ラジオNIKKEI賞（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
第74回ラジオNIKKEI賞（GIII）
2025年6月29日（日）2回福島2日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 エキサイトバイオ（牡3 荻野極）
2-2 フクノブルーレイク（牡3 松岡正海）
3-3 スナークピカソ（牡3 小沢大仁）
3-4 レーヴブリリアント（牡3 舟山瑠泉）
4-5 センツブラッド（牡3 菅原明良）
4-6 ビーオンザカバー（牡3 田辺裕信）
5-7 インパクトシー（牡3 横山琉人）
5-8 エーオーキング（牡3 大野拓弥）
6-9 モティスフォント（牡3 C.ルメール）
6-10 アタラシイカドデニ（牡3 内田博幸）
7-11 トレサフィール（牡3 横山典弘）
7-12 バズアップビート（牡3 戸崎圭太）
8-13 チョングク（牡3 丸田恭介）
8-14 ショウナンマクベス（牡3 津村明秀）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。