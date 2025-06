ガールズグループ・LUCYが、6月28日、東京・六本木unravel tokyoにてワンマンライブ<DREAM IN DREAM>を開催した。 ◆ライブ写真 元BiSのアヤ・エイトプリンスが所属することで知られるLUCY。本公演はグループにとって現7人体制での最後のライブとなり、当日はLUBY(ファンの総称)が会場に詰めかけ、開演前から期待と悲しみが入り混じる熱気に包まれた。 ライブが始まると、客席からは大きな歓声が沸き起こり、会場は一体感と感動に満ちた空間へと変わっていった。ラストナンバーでは、メンバーがそれぞれの夢に向かって進む姿を描いた楽曲「LUCID DREAM」を披露。観客の心を揺さぶり幕を閉じた。 プレデビューから約9ヶ月、走り続けてきた現体制のLUCYはこの日をもって一区切りを迎えたが、旅立つ者も、残る者も、それぞれの“夢の中の夢”を胸に新たな一歩を踏み出していく。 そしてライブ終演後のMCでは、アヤ・エイトプリンスから発表が行なわれた。現体制終了に伴い、今後は自身が新体制のLUCYのプロデューサーとしてグループを率いていくことを告知。あわせて、引き続きメンバーとしてもステージに立ち続ける意向を表明し、会場は温かい拍手に包まれた。 アヤ・エイトプリンスは「まだ未熟な部分もありますが、これまでの経験を活かしながら、多くの人に幸せを届けられるLUCYをつくっていきたい」とコメント。卒業するメンバー3人の今後にエールを送りつつ、LUCYは新たな船出を迎える。 関連リンク ◆LUCY オフィシャルX◆LUCY オフィシャルInstagram◆LUCY オフィシャルYouTube

The post LUCY、現体制ラストライブ開催。アヤ・エイトプリンスが新プロデューサー就任 first appeared on BARKS.