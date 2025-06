すりぃが、約2年ぶりの全国ワンマンライブツアーを開催することを発表した。 本日開催されたワンマンライブ<共鳴>の大阪公演にて、ワンマンライブツアー<すりぃ ONE-MAN LIVE TOUR 2025「火鳥」>を全国7カ所で行うことがアナウンスされた。 今夏は、初登場となる<JOIN ALIVE>や<ROCK IN JAPAN FESTIVAL>といった国内音楽フェスティバルに加え、自身にとって初の海外パフォーマンスとなる上海の大型イベント<BiliBili World 2025>への出演も発表されている。また彼がギタリストとして参加しているロックバンド・Aoooも勢力的に活動しており、充実の夏を経て開催されるすりぃの秋〜冬の全国ワンマンライブツアーには大きく期待が高まるところ。 ◆ ◆ ◆ ■すりぃ コメント 2年ぶりに開催する全国ワンマンツアー「火鳥」。 この数年間、よく孤独について考えました。孤独とは一人ぼっちの時にだけ感じるのではなく、他者に理解されていない、分かり合うことができないと悲観的になった瞬間にも感じてしまう。 でも、孤独だからこそ自分自身と改めて対話ができる。受けた痛みがキッカケになって、優しさを身につけることもできる。 火をまとった鳥。煌びやかで力強く飛んでいる姿は、人々を惹きつける魅力がある。その孤高の強さを身につけた過程には、孤独な自分と向き合ってついた様々な傷が痛々しくも美しく刻まれている──。 「火鳥」には、そんな想いを込めています。もちろん、単純に僕の音楽が好きでライブに来てくれるみんなのことも待っています。 ◆ ◆ ◆ チケットは本日より公式ファンクラブでの先行受付がスタートする。 ■<すりぃ ONE-MAN LIVETOUR 2025 「火鳥」> 2025年・10月31日(金)愛知・名古屋ダイアモンドホール 開場17:30/開演18:30・11月21日(金)北海道・近松札幌 開場18:30/開演19:00・12月5日(金)大阪・なんばHatch 開場17:30/開演18:30・12月7日(日)岡山・YEBISU YA PRO 開場17:15/開演18:00・12月9日(火)福岡・BEAT STATION 開場18:15/開演19:00・12月13日(土)石川・金沢AZ 開場17:30/開演18:00・12月16日(火)東京・EX THEATER ROPPONGI 開場18:00/開演19:00 チケット:https://threee.lnk.to/hitoriファンクラブ会員先行受付 [6月28日(土)19:00〜7月13日(日)23:59] 関連リンク ◆すりぃ オフィシャルサイト◆すりぃ オフィシャルX

The post すりぃ、“火の鳥”をタイトルに準えた2年ぶりの全国ワンマンライブツアー開催決定 first appeared on BARKS.