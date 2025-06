DA PUMPのアルバム全国ツアー<LIVE DA PUMP 2025 BACK 2 DA UNITY>が埼玉・さいたま市文化センターにて初日の幕を開けた。 ◆ライブ写真 本ツアーは、7月9日(水)に発売されるニューアルバム『BACK 2 DA UNITY』を引っ提げた内容。ツアーには3年ぶりに4ピースバンドを迎え、ライブは会場を貫くようなギターソロから始まった。逆光の中DA PUMPメンバーが登場すると満員の客席から歓声が沸き起こった。 アルバム『BACK 2 DA UNITY』のテーマは“原点回帰・温故知新”。DA PUMPのオリジナルアルバム自体は2022年『DA POP COLORS』から3年ぶりのリリースとなる。 ツアーのセットリストではアルバムの新録曲からアルバムリード曲でもありチョコレートプラネット松尾駿氏が振り付け監修をしたことで話題となった「Pon de SKY, Pon de STAR」や築地場外市場応援ソングの「SUSHI PARTY」の他、全7曲のパフォーマンスをお披露目した。アルバムの楽曲選びからメンバー内で話し合い、こだわり抜いて作った本パッケージ。ライブでのダンスパフォーマンスもメンバーが振り付けや演出を担当し、過去へのリスペクトをしつつ、進化を止めない“DA PUMPの今”を象徴する内容となった。 ISSAも「去年の暮れから作り始めたこのアルバムをやっとこうしてライブで皆さんに届けられたことで、全てのものが解放された気がします」と満足げに語った。 セットリストには「U.S.A.」や「if…」といったDA PUMPの代名詞となる楽曲から夏にぴったりの「Rhapsody in Blue」や「We can’t stop the music」など往年の名曲も織り交ぜられ、会場が一体となって盛り上がった。 ツアー<LIVE DA PUMP 2025 BACK 2 DA UNITY>はこれから全国7都市で開催される。DA PUMPの新旧の楽曲を織り交ぜた本パッケージ。ぜひ、会場で“DA PUMPの今”を見届けてほしい。 <Live Tour「LIVE DA PUMP 2025 BACK […]

The post DA PUMP、3年ぶりのアルバム全国ツアー開幕。「やっとこうしてライブで皆さんに届けられた」 first appeared on BARKS.