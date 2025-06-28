Âçºå¶Í°þ¡¦¿¹ÍÛ¼ù¡¡¶Ã°Û¤ÎÅêµå²óÅ¾¿ô2700¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¡º£½©¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤ÎºÇÂ®153¥¥í±¦ÏÓ
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î¶¯¹ë¡¦Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå¡Ë¤¬28Æü¡¢ÂçºåÉÜÂçÅì»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢º£½©¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤Î¿¹ÍÛ¼ùÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÌó40µå¤òÅê¤¸¤¿¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë90¤ÎºÇÂ®153¥¥í±¦ÏÓ¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤ò³Î¤«¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¡ÊÅêµå²óÅ¾¿ô¤Î¿ôÃÍ¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡ËÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅêµå·×Â¬µ¡´ï¡Ö¥é¥×¥½¡¼¥É¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆµåÂ®¤Ê¤É¤òÂ¬Äê¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï150¡¦7¥¥í¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ä¡£¥×¥íÊ¿¶Ñ2300²óÅ¾Á°¸å¤È¸À¤ï¤ì¤ëÅêµå²óÅ¾¿ô¤Ï¡¢¶Ã°Û¤Î2700²óÅ¾¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Í¥¯¥¹¥È¥Ù¡¼¥¹¼Ò¤Î¿¹ËÜÖÅÂÀ»á¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï²óÅ¾¿ô¤È²óÅ¾¼´¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²óÅ¾¿ô¤À¤±¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç2700²óÅ¾¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥×¥í¤Ç¤â¥È¥Ã¥×ÁØ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó²óÅ¾¼´¤âÈ÷¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇÍÜ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤¬Â¬¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤Ç¤Ï1ÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Á´ÂÎ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×3¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£²óÅ¾¼´¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³14ÅÙÌÜ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçºåÂç²ñ¤Ï¡¢½éÀï¤È¤Ê¤ë12Æü¤Î2²óÀï¡ÊGOSANDOÆî¹Á¡Ë¤ÇÀ¾ÌîÅÄ¹©²Ê¡½¹Á¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹¤Ï¹â¹»ºÇ¸å¤Î²Æ¤òÁ°¤Ë¡Ö°ìÈÖ¡ÊÂç»ö¤Ê¤Î¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤â¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£²Ã¤¨¤ÆÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤Ë¸þ¤±¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¤³¤á¤¿¡£
¡¡¡þ¿¹¡¡ÍÛ¼ù¡Ê¤â¤ê¡¦¤Ï¤ë¤¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë8·î1Æü¡¢µÜºê¸©±ä²¬»Ô½Ð¿È¡£¾®³Ø1Ç¯¤«¤éÅì³¤Åì¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ÆÅê¼ê¤ÈÊá¼ê¡£À»¿´¥¦¥ë¥¹¥é³Ø±àÁïÌÀÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ15¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢2Ç¯½Õ²Æ¤È2ÅÙ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ7¡¢±óÅê120¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë90¡¢88¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£