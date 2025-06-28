羊文学、アニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』OPテーマ「Feel」配信決定

写真拡大

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■羊文学は同アニメのエンディングテーマ「mild days」も担当！

羊文学が、新曲「Feel 」を7月4日0時に配信リリースすることが決定。Pre-Add/Pre-Saveも受付開始となった。

「Feel」は、7月4日からスタートするTVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』のオープニングテーマとして書き下ろした楽曲で、羊文学は同アニメのエンディングテーマ「mild days」も担当。こちらは5月14日から先行配信中だ。

羊文学は5thアルバム（タイトル未定）を10月8日に発売。羊文学のオフィシャルInstagramアカウント（@hitsujibungaku）では、アルバム制作の裏側を楽しめるチャンネルが開設された。

リリース情報

2025.05.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE「mild days」

2025.07.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Feel / mild days」

2025.10.08 ON SALE
ALBUM『タイトル未定』

アニメ『サイレント・ウィッチ　沈黙の魔女の隠しごと』作品サイト
https://silentwitch.net

羊文学公式Instagramチャンネル
https://www.instagram.com/channel/AbY0GAwTLBq7XCWS/

羊文学 OFFICIAL SITE
https://www.hitsujibungaku.info/