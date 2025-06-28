羊文学、アニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』OPテーマ「Feel」配信決定
■羊文学は同アニメのエンディングテーマ「mild days」も担当！
羊文学が、新曲「Feel 」を7月4日0時に配信リリースすることが決定。Pre-Add/Pre-Saveも受付開始となった。
「Feel」は、7月4日からスタートするTVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』のオープニングテーマとして書き下ろした楽曲で、羊文学は同アニメのエンディングテーマ「mild days」も担当。こちらは5月14日から先行配信中だ。
羊文学は5thアルバム（タイトル未定）を10月8日に発売。羊文学のオフィシャルInstagramアカウント（@hitsujibungaku）では、アルバム制作の裏側を楽しめるチャンネルが開設された。
リリース情報
2025.05.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE「mild days」
2025.07.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Feel / mild days」
2025.10.08 ON SALE
ALBUM『タイトル未定』
アニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』作品サイト
https://silentwitch.net
羊文学公式Instagramチャンネル
https://www.instagram.com/channel/AbY0GAwTLBq7XCWS/
羊文学 OFFICIAL SITE
https://www.hitsujibungaku.info/