日本代表DF 町田浩樹 を獲得したホッフェンハイムがユニークな動画を投稿し、ファンの反響を呼んでいる。ホッフェンハイムは27日、ベルギー王者であるロイヤル・ユニオン・サンジロワーズから町田が加入することを発表。ドイツ『キッカー』によると、移籍金は最大500万ユーロ(約8億4800万円)とみられる。クラブは同日に公式X(旧ツイッター/@tsghoffenheim)を更新し、「コウキは決断を下した。とてもいい結果だ」と動画を投稿した。

Koki has made his decision. It is very effective. pic.twitter.com/Vz3y8OgKU5