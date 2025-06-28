鳥栖vsいわき スタメン発表
[6.28 J2第21節](駅スタ)
※19:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 2 松本凪生
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 4 今津佑太
DF 26 安藤寿岐
MF 22 松田詠太郎
MF 33 西矢健人
MF 44 堀米勇輝
MF 47 新川志音
FW 9 ジョー
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 3 遠藤凌
DF 5 白井陽貴
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 10 谷村海那
MF 19 大西悠介
MF 24 山下優人
MF 32 五十嵐聖己
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 4 堂鼻起暉
DF 17 山田裕翔
MF 15 加瀬直輝
MF 30 木吹翔太
FW 16 加藤大晟
FW 28 キム・ヒョンウ
監督
田村雄三
※19:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 2 松本凪生
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 4 今津佑太
DF 26 安藤寿岐
MF 22 松田詠太郎
MF 33 西矢健人
MF 47 新川志音
FW 9 ジョー
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 3 遠藤凌
DF 5 白井陽貴
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 10 谷村海那
MF 19 大西悠介
MF 24 山下優人
MF 32 五十嵐聖己
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 4 堂鼻起暉
DF 17 山田裕翔
MF 15 加瀬直輝
MF 30 木吹翔太
FW 16 加藤大晟
FW 28 キム・ヒョンウ
監督
田村雄三