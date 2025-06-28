[6.28 J2第21節](駅スタ)

※19:00開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 泉森涼太

DF 13 井上太聖

DF 32 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 2 松本凪生

MF 5 長澤シヴァタファリ

MF 7 新井晴樹

MF 11 西川潤

MF 16 西澤健太

MF 27 櫻井辰徳

FW 34 山田寛人

控え

GK 35 内山圭

DF 4 今津佑太

DF 26 安藤寿岐

MF 22 松田詠太郎

MF 33 西矢健人

MF 44 堀米勇輝

MF 47 新川志音

FW 9 ジョー

FW 19 鈴木大馳

監督

小菊昭雄

[いわきFC]

先発

GK 23 佐々木雅士

DF 2 石田侑資

DF 3 遠藤凌

DF 5 白井陽貴

MF 7 石渡ネルソン

MF 8 柴田壮介

MF 10 谷村海那

MF 19 大西悠介

MF 24 山下優人

MF 32 五十嵐聖己

FW 38 熊田直紀

控え

GK 39 ジュ・ヒョンジン

DF 4 堂鼻起暉

DF 17 山田裕翔

MF 15 加瀬直輝

MF 30 木吹翔太

FW 16 加藤大晟

FW 28 キム・ヒョンウ

監督

田村雄三